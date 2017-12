Abren nuevo ciclopuerto en Estación Periférico Norte

Como parte de las acciones de ProBICI, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) inauguró el día de ayer en la estación Periférico Norte de la Línea 1, el tercer ciclopuerto masivo de este programa.

FotoSiteur Jalisco

Rodolfo Guadalajara, titular del Sistema, señaló que este año más de 110 mil usuarios se han beneficiado con este programa, y resaltó que con estos nuevos espacios SITEUR se sigue consolidando como el primer transporte integral del Área Metropolitana de Guadalajara:

FotoSiteur Jalisco

“ SITEUR ha estado dando pasos muy firmes, todos se van consolidando año con año, no es una cuestión que se vuelva a cumplir de la noche a la mañana de cómo convertimos un Sistema Integral. Un Sistema Integral que es como se integra el ciudadano, el transporte público, el vehículo y por supuesto el transporte masivo en una sola entidad en la que todos pueden convivir, por eso nos dimos a la tarea desde 2016, creando este programa ProBICI, que simplemente es incluir ciclopuertos con un nivel de confort, seguridad, ya que están resguardados por la propia institución ... “

FotoSiteur Jalisco

El ciclopuerto de la estación Periférico Norte tiene espacio para 72 bicicletas, que estarán resguardadas por un guardia de seguridad durante todo el horario de servicio del Tren Ligero, además cuenta 2 cámaras de aire para que el usuario pueda atender alguna ponchadura o nivear las llantas de la bicicleta, y tiene también cadenas para que los ciclistas sujeten su vehículo.

FotoSiteur Jalisco

En esta ocasión se dedicó un espacio para la manifestación del arte urbano, en una zona de 108 metros cuadrados ubicada al interior del ciclopuerto, donde el artista Javier Santana, plasmó un mural dedicado a la intermodalidad urbana:

“ La temática era libre, pero aun así quería que se viera reflejado todo lo que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano nos aporta, al final con una línea de trabajo que vengo trabajando desde hace tiempo, creo que el complemento y las ideas resultó bastante aceptado ... “

FotoSiteur Jalisco

En el evento estuvieron presentes integrantes de los colectivos Paseo Camaleones, Rueda Verde y Movilidad ITESO, quienes agradecieron a SITEUR por la apertura de este tipo de espacios que promueven el uso del transporte público masivo:

“ Se ha visto que a lo largo de estos últimos años esta dependencia estatal tiene un compromiso real con la agenda de movilidad no motorizada, con la intermodalidad entre los medios de transporte y con la accesibilidad universal, lo que nosotros vemos es lo que se está haciendo en la accesibilidad universal de la L2 por ejemplo, es algo que no se ve comúnmente en ninguna parte del mundo ... SITEUR está sacando la casta por esta agenda de movilidad no motorizada y eso es algo que agradecemos muchísimo... “ así lo mencionó Eduardo Acosta, representante del colectivo Movilidad ITESO.

FotoSiteur Jalisco

Actualmente ProBICI cuenta ya con mil 296 espacios para bicicletas en estaciones del Tren Ligero, Macrobús y en unidades de SiTren. Además con el proyecto de ampliación y modernización de la Línea 1 se instalarán 304 nuevos lugares que se sumarán a este programa para llegar a un total de mil 600 ciclopuertos.

FotoSiteur Jalisco

Horarios

Los ciclopuertos estarán abiertos de lunes a domingo de 5:00 a 23:00 hrs.

Los pasajeros que deseen subir al Tren Ligero con su bicicleta pueden hacerlo en los siguientes horarios: