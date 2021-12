Abuchean a Enrique Alfaro por hacer esperar a más de 18 mil asistentes en megaposada de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La convocatoria a la Megaposada Navideña Ilusionante fue amplia, la puntualidad de las autoridades del Gobierno de Jalisco ¡poca!

Con inconformidad por parte de 18 mil 500 asistentes al Parque de la Solidaridad de Guadalajara es como anoche concluyó la celebración navideña, debido a que chicos y grandes tuvieron que esperar por horas a que llegara el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que realizara el acto protocolario que daría pie al la entrega de juguetes.

De acuerdo con la convocatoria que lanzaron los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Tonalá la “Posada Ilusionante, que forma parte del Festival de Invierno 2021, se llevaría acabo de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche y la entrega de juguetes estaba programada a las 5:00 de la tarde, sin embargo, esto último no sucedió.

Para la hora de entrega, de juguetes la fila ya era larga. Ahí entrevistamos a Viridiana, quien llegó con cinco niños, entre sobrinos y dos hijos. Ían, uno de sus retoños, emocionado dijo que esperaba recibir un carro de control remoto, ropa, zapatos y un balón de básquet bol, porque se portó muy bien todo el año.

Su mamá, contó que todos llegaron caminando desde la colonia Alamedas de Zalatitán, con la finalidad de que los menores obtuvieran un regalo se apresuró para hacer fila frente a uno de los cinco camiones que estaban cargados con juguetes. Para las 5:00 de la tarde ella ya llevaba 40 minutos haciendo fila, fue la primera en llegar. Detrás de ella había al menos 100 personas más.

En otra de las filas estaban las hermanas Leonor y Virginia Martínez quienes llegaron caminando desde la colonia Insurgentes con hijos y nietos. Desde antes de las 3:00 de la tarde, dicen, ya estaban haciendo fila para ser de los primeros en recibir los obsequios.

"Llegamos desde antes de las tres porque dijeron que a partir delas tres iba a empezar esto, pero como que no están muy bien la organización porque llegamos y nos dijeron que hasta las seis iban a entregar los juguetes... En las noticias (tv) dijeron que iba a empezar a las tres, a a las 6:30 ya está muy oscuro, ya no nos gusta andar así tan lejos", reclamaron las hermanas Martínez.

En la carta que Julia escribió al Niño Dios pidió un peluche y una tablet; Austin pidió un set de militares, un carro de control remoto y legos; Tadeo dice que pidió una cocinita, un carro de control remoto y un dron, aunque no sabe si eso le amanezca porque reconoce que se portó mal en el año. Por su parte, Lexus confesó que aún no ha escrito la carta, pero dice que sí le gustaría que le lleguen legos de militares.

La señora Alicia Caldera acompañó a su hijo y a sus nietas Karina y María de Jesús al Parque de la Solidaridad con la finalidad de que las menores pudieran recibir juguetes gratis, ya que en casa los gastos son muchos y el dinero poco. Además, comenta que hasta su casa llegaron volantes en los que se invitaba a la posada y aprovechó el evento para pasar gratos momentos con su familia, cuestión que no había vivido desde que inició la pandemia.

Luego de que los peques disfrutaron de los juegos mecánicos y posaron para que les pintaran sus caras, todos acudieron frente al templete en el que el que hubo conciertos y el gobernador Enrique Alfaro entregaría parte de los juguetes. Karina esperaba poder recibir una muñeca que crece y su hermanita María José deseaba una muñeca de Frozen.

Los minutos pasaron, el sol empezó a ocultarse y quienes llevaban horas haciendo fila empezaron a desesperarse e inconformarse con los organizadores del evento y sobretodo con el gobernador Enrique Alfaro, pues eran casi las 7:00 de la noche y él aún no llegaba y sin él la entrega de juguetes no podía iniciar.

Las rechiflas y abucheos pronto se empezaron a escuchar, junto con los gritos de algunos menores quienes gritaban "¡queremos juguetes, queremos juguetes".

Al ver algunos de los inconformes que DEBATE realizaba una transmisión EN VIVO empezaron a emitir sus inconformidades por la lentitud en la entrega de los juguetes, ya que los adultos descubrieron que entre las filas había niños que eran vecinos del Parque Solidaridad y llegaron sin la compañía de un adulto e incluso hasta sin permiso de sus padres. Cada uno de ellos con la esperanza de recibir un regalo.

Entre las personas ya ansiosas estaba la señora Karina y su mamá, quienes llegaron al parque desde la colonia Villas de Guadalupe junto con seis niños.

"Ya tenemos dos horas formadas, estamos inconformes, pero por los niños, no por uno, porque ellos son los que están ilusionados y no se quieren ir sin su juguete", dice la señora Leticia Anguiano, quien es vecina de la colonia Alamedas de Zalatitán.

Chicos y grandes hicieron fila hasta ya caída la noche para poder recibir uno de los 15 mil regalos que anoche entregó el Gobierno de Jalisco en el Parque de la Solidaridad, de Guadalajara. Foto: Cortesía

"¡Tenemos frío, (los niños) ya que quieren ir! Y muchos niños vienen sin comer porque dijeron que les iban a dar un aperitivo a los niños y no es cierto, no les han dado nada", agrega otra vecina de la colonia Alamedas de Zalatitán, quien dice llegó junto con sus niños desde las 4:00 de la tarde, a las 5:15 empezaron a hacer fila para que les entregaran juguetes y para las 6:49 de la tarde aun no les entregan nada. El principal temor, dicen, es que tienen que volver a casa caminando y la zona es insegura.

Lee más: Por una verdadera Navidad hay que cuidar a los pobres: Papa Francisco

Fue pasadas las 7:30 de la noche que el gobernador de Jalisco arribó al Parque de la Solidaridad para realizar el acto protocolario de la entrega de 15 mil juguetes.

"No me voy a echar mucho rollo porque ya sé que están esperando los regalos", aceptó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a lo que los presentes le gritaron “¡así es!”. Finalmente, el mandatario emecista aseguró "hay 15 mil regalos... se van a abrir cinco punto para entregarlos rápido, nadie se va a ir sin regalos".

El reporte final de asistentes a la Megaposada Navideña Ilusionante fue de 18 mil 500 personas, según datos del gobierno de Jalisco, siendo que cuando lanzaron la convocatoria dijeron que esperaban a 10 mil.