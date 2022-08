Guadalajara, Jalisco.- Es de mañana y René se dirige a Tala, Jalisco.

Viaja en lo que llama 'La Patrulla Espiritual' para recoger un nuevo paciente: un joven con problemas de adicción que será internado en uno de los centros de rehabilitación que forman parte de la fraternidad que preside en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Le llamaron apenas unas horas antes para solicitar sus servicios y no sabe lo que le espera a su llegada. Podría ser alguien resignado a ser "anexado" o, por el contrario, alguien que va en contra de su voluntad.

"Hay unos que se paran y se vienen con nosotros, otros que desde que llegas rechazan la ayuda y otros con los que hemos recibido hasta agresiones a balazos.

"Pasó con otro 'padrino' que llegó y le dispararon, porque la mamá nos dice 'está en su cuarto, pero entren con cuidado', y cuando llegamos, el chavo trae un arma y se pone mal", relató.

René tiene siete años rehabilitado, desde que realizó un segundo proceso.

"Antes en los anexos se recibía de todo, pero nos hemos dado cuenta de que hay que analizar al individuo desde que vas por él, cuando es un caso así (agresivo), tenemos un psicólogo de cabecera, quien nos dice si podemos recibirlo o no. Cuando es un caso muy delicado, donde necesitan medicamento controlado, lo derivamos a otro lugar", agregó.

La fraternidad dirigida por René está compuesta de 12 clínicas y 3 grupos, en las que combina los métodos de autoayuda y atención médica profesional.

Contar con personal de salud marca una diferencia en la atención. En Jalisco existen 390 anexos, pero sólo 16 cumplen con la Norma Oficial Mexicana-028, según datos del Gobierno federal.

Por su parte, el Gobierno estatal tiene reconocidos a 85 centros de rehabilitación, en los cuales ha capacitado a su personal para otorgar el registro.

Un psiquiatra de un Centro de Integración Juvenil, a cargo del Gobierno federal, explicó que cada persona tiene motivos diferentes para vivir un círculo de enfermedad que los lleva al consumo de drogas hasta generar la adicción, por lo que es importante tratar al paciente sin estigmatizarlo.

"Estamos hablando de la materia prima: las emociones. Todos estamos hechos de emociones, nuestras emociones nos traicionan y alteran nuestras relaciones", expresó el especialista, quien pidió el anonimato.

"Si para todos es difícil tener las emociones al 100, ahora imagínate a una persona con adicciones al cuidado de alguien que no tiene nada qué ver con psicología o psiquiatría, que sirve para regularse. Todo lo que se puede conflictuar entre las emociones de los pacientes y sus cuidadores".

René coincidió en que el tratamiento profesional es indispensable para obtener resultados.

"Al grupo al que yo fui no había psicólogo, eso (lo procuraba) cada quién por su cuenta, yo fui a uno después de un año, pero normalmente en los grupos no hay. El día de hoy veo equivocado que creíamos que nuestras charlas son la mejor terapia, creemos que no se necesita ayuda profesional, pero es necesario", sostuvo.

René está por abrir su propio centro de rehabilitación en Tlajomulco y reconoció que es una actividad que deja beneficios económicos, pero aseguró que el objetivo no es lucrar.

A las personas que piensan internar a algún familiar, recomendó visitar antes el centro, revisar la cédulas de los profesionales de salud, así como su acta constitutiva para ver que realmente estén regulados.