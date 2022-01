Actividades de ocio de Jalisco pronto podría pedir certificado de vacunación, advierte Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- ¿Y tú ya cuentas con tu certificado de vacunación? Pronto este documento que avala que estás protegido contra el Covid-19 podría ser necesario en Jalisco.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, comentó hoy que la Mesa de Salud del estado de Jalisco adelantará su reunió para el próximo lunes 10 de enero y unos de los temas que se pondrán sobre la mesa serán la fecha del retorno a clases presenciales y la posibilidad de limitar el acceso a lugares públicos, de ocio y con gran afluencia, a quienes aún no cuentan con sus respectivas vacunas contra el Covid-19.

"Tenemos que ir preparando las cosas para el regreso a clase, estamos concentrados ahorita en el refuerzo para el personal médico y para el magisterio que va a iniciar en unos días más", dijo Enrique Alfaro.

Anqué la vacunación de maestros que iniciaría en Jalisco a inicios de la próxima semana se ha visto afectada por los retrasos de las entregas de vacunas por parte de las farmacéuticas de Estados Unidos, el mandatario estatal señaló que este proceso se concretará antes de que los docentes regresen a dar clases presenciales.

Para este proceso la Mesa de Salud ya gestiona la apertura de dos nuevos módulos de vacunación en plantes de la Universidad de Guadalajara, estando ya acordado que uno de ellos se instale en el CUCEI, mientras que el segundo aún está en negociaciones.

Respecto a cómo a la exigencia del certificado de vacunación en actividades de ocio que se realicen en Jalisco, Enrique Alfaro explicó que la manera de realizar los filtros sería dejando fuera de los lugares de los eventos masivos a quienes no cuenten con este documento que desde hace meses emite la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través de su portal web cvcovid.salud.gob.mx a quienes ya completaron su esquema de vacunación.

"El otro gran tema (aparte del regreso a clases) es si se va a hacer obligatorio para algunas actividades el presentar el certificado de vacunación, particularmente para actividades de ocio que impliquen reuniones masivas, entonces son dos temas. Dentro de otros más, habrá que ver si se va a revisar algo de los aforos", agregó Alfaro Ramírez.

Respecto al a inconformidad que han mostrado algunos jaliscienses en contra de las medidas sanitarias que calificado como "excesivas", por ejemplo, las vallas instaladas en los festejos del Día de Reyes en Cajititlán, el gobernador de Jalisco invita a la población a ser consientes sobre la difícil situación sanitaria a la que aún se enfrenta la población a nivel mundial.

"Hay actividades que es muy difícil detener, pero tenemos que pedirle a la gente que lo haga con cuidado, que usemos cubrebocas... No vamos a para la vida una vez más pero sí tenemos que hacer una pausa y una reflexión para entender que hay que cuidarnos y cuidar a nuestras familias", exclamó.

Recordó que apenas hace unos días se confirmaron 16 casos de la variante Ómicron en Jalisco y abundó en las medidas que ante esto se deben de tomar.

"Sabíamos que al momento que llegara la variante Ómicron iba a crecer el número de contagios... Afortunadamente no ha tenido una repercusión en la ocupación hospitalaria y tampoco lo ha tenido en temas de letalidad... el impacto del virus está siendo menos agresivo, la gente está saliendo más rápido, pero eso no significa que no tengamos que tomar medidas y evitar que el problema crezca más", concluyó.