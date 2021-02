Activistas piden destitución de alcalde y funcionario de Tototlán, Jalisco, que acosaron a empleada

Guadalajara, Jalisco.- Activistas y colectivos feministas de Jalisco han alzado la voz en exigencia de justicia para Diana, empleada del Ayuntamiento de Tototlán quien sufrió acoso por el director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, y posteriormente por el alcalde Sergio Quezada Mendoza, sobre quién hoy piden su destitución.

"Exigimos que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que la víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional de diversos funcionarios, obtenga justicia y la reparación del daño a las violaciones a sus derechos humanos cometidas", se lee en un comunicado difundido por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), G 10 X Jalisco.

Los diversos grupos feministas emiten un llamado al gobierno de Enrique Alfaro para que se actúe en consecuencia en contra de los funcionarios públicos quienes emitieron comentarios impropios a Diana durante el 2020 y en contra de quienes desestimaron la querella folio 18,493/2020, que la víctima presentó en marzo de ese año ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres en Razón de Género, la cual forma parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

"Exigimos que se inicien las denuncias y los procedimientos jurídicos procedentes en contra del presidente Municipal Sergio Quezada Mendoza. el director de Padrón y licencias Municipal Efraín Martínez Iñiguez y en contra de todas y todos los funcionarios que con sus acciones y omisiones han permitido la reiterada violencia institucional y ejercicio de violencia sexual en contra de la trabajadora", cita el comunicado.

Las activistas externaron su preocupación porque estos funcionarios sigan al frente del Ayuntamiento de Tototlán.

"La presencia de funcionarios como Sergio Quezada y Efraín Martínez en la administración pública, es un peligro y un riesgo para las niñas y las mujeres, no solo del Ayuntamiento, sino, especialmente de la comunidad"

También sugirieron tomar acciones pertinentes para que ambos funcionarios no vuelvan a ocupar un cargo público en el estado, dado que están en puerta las elecciones del 6 de junio en las que en Jalisco estarán en juego 1,752 cargos públicos, entre ellos presidente municipal (reelegible en Jalisco), sindicaturas, diputaciones y regidurías.

"Se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontrarnos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal ni de otro nivel de gobierno"

Sugirieron.

La tarde de ayer, el partido Movimiento Ciudadano, del cual es militante el Alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un pronunciamiento en sus redes sociales.

"Condenamos enérgicamente el comportamiento del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, ya que cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres no debe ser permitido. Reiteramos nuestro compromiso como una institución en la que no hay lugar para ninguna persona que cometa cualquier forma de violencia contra ellas", sentenciaron.

Por su parte, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la Secretaría de Igualdad Sustantiva dijeron que brindarán acompañamiento psicológico y jurídico a Diana, la funcionaria de Tototlán a quien el alcalde le expresó las siguientes frases frente a su primer acosador.

"Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!... Yo no involucraría a más gente...tú sabes que lo guapos estamos expuesto a eso... Si él te hubiera violado y... hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada".