Acudió a denunciar a familiar que abusó de su hija y la Fiscalía de Jalisco le quita a la niña

Jalisco. - Una mujer de nombre Leticia acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el pasado 2 de marzo, pues quería denunciar a una persona cercana a su familia que había abusado sexualmente de su hija de 11 años de edad, sin embargo, acusa que en vez de ayudarla le quitaron a su hija y la ingresaron a un albergue.

De acuerdo a un trabajo de Reforma, la mujer señala que por más de mes y medio, Leticia no había podido ver a su hija, quien se encuentra ingresada en el albergue La Ola, ubicado en el municipio de Chapala, siendo el pasado viernes cuando tuvo oportunidad de visitarla y resalta que la menor le dijo que quiere regresar a casa porque sufre violencia dentro del sitio.

Fue el sábado, cuando Leticia y su familia presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en contra de la Fiscalía en el área de Ciudad Niñez, quienes le quitaron a su pequeña hija en vez de brindarle apoyo en el proceso de denuncia, así como trabajar en la captura del abusador de su niña.

Aunque la niña fue retirada de su familia, Leticia asegura que no se le notificó el motivo por el cual su hija fue ingresada en un albergue, aunque señaló que sospecha que fue porque creen que la maltrataba. Sus representantes aseguran que de acuerdo con los documentos que han conseguido sobre el caso, se la quitaron bajo el argumento de que no tiene un acta de nacimiento para corroborar que se trata de su hija.

"Es una tristeza que actué de esta manera la Fiscalía, toda vez que no se rigió por ningún protocolo, no obstante de que estamos ante la institución denominada Ciudad Niñez, y se supone que los agentes del Ministerio Público están capacitados para llevar a cabo desde la recepción de la denuncia", expuso el abogado Cristian González, de acuerdo a la información brindada por el medio.

El abogado señaló que lejos de atenderlos y brindarles la protección que solicitaban, les retiran a la menor bajo el pretexto de que no hay acta de nacimiento, siendo que la menor y la madre se encuentran en una situación vulnerable, siendo un punto que no consideraron las autoridades.

Hasta el momento la niña continúa dentro del albergue, los abogados han tratado de intervenir y auxiliarla, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco no los aceptan como su representantes, debido a que Leticia no acreditó a la niña como su hija desde el principio.

"Yo pensé que estaba en un lugar bien, que me la iban a cuidar mucho, vi que es un maltrato, ella me cuenta que se quiere salir de ahí porque la maltratan mucho, me la castigan en el sol, que hay una persona que se llama Eva, que me la jalonea, (tiene) moretes en su brazo, la niña lo que yo veo es que está sufriendo mucho ahí", comentó Leticia.

Ante las circunstancia la familia ha acudido a la CEDHJ, con el objetivo de recibir ayuda para que la menor regrese con su familia, además de que la FGE de Jalisco realice la captura del agresor de su hija al que planeaba denunciar antes de tener que vivir este proceso de incertidumbre.