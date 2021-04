Acumula Jalisco proyectos fracasados para conseguir suministro de agua para Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Con al menos siete grandes proyectos que han resultado en fracasos para conseguir una nueva fuente de abastecimiento de agua potable para distribuir a la Zona Metropolitana de Guadalajara, siendo proyectos implementados por el Gobierno de Jalisco, que no han dado resultado.

Al menos en los últimos 30 años, se han presentado planes que han implicado la erogación de miles de millones de pesos que han sido aplicados a estudios, compra de terrenos e indemnizaciones, así como desarrollo de infraestructura, pero a falta de viabilidad técnica, política y social, estos han sido abandonados.

De acuerdo a la información de Reforma, en orden cronológico, los proyectos iniciaron son el sistema La Zurda-Calderón, la cual fue implementada por el ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, posteriormente el “Crédito Japonés”, el cual era un proyecto con una deuda de 150 millones de dólares con el consorcio japonés Overseas Economic and Cooperation Fund (Sumando un fondo similar de la federación) para solventar un proyecto de suministro del insumo, el cual terminó por no aprobarse.

Al mismo tiempo se implementó el sistema acuífero de San Marcos, siendo este y el anterior proyecto implementados por el gobernador del PAN, Alberto Cárdenas, posteriormente, las presas San Nicolás de Río Verde y la del Arcediano en el Santiago, bajo el mandato de Francisco Ramírez Acuña.

Se suman los embalses de El Zapotillo y El Purgatorio, ambos de Emilio González Márquez, las cuales fueron impulsadas hasta el gobierno del fallecido Aristóteles Sandoval y el actual gobernador, Enrique Alfaro.

Según el artículo científico “Las Políticas Públicas de Construcción de Presas para el Abastecimiento de Agua en el AMG”, publicado en el 2018 en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato, realizado por Anahí Copitzy Gómez Fuentes, señala que los errores comunes a los largo de la historia han derivado en los fallos de los proyectos ya mencionados.

"La agenda en materia hídrica ha sido implementada de manera vertical, desde ciertos grupos de poder, sin tomar en cuenta otros actores sociales, así como una serie de impactos socioculturales, económicos y ambientales para las poblaciones afectadas", señala en el texto la también académica del Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara.

Asimismo, un factor que señala importante la autora es la alternancia política entre partidos diferentes que han ocupado el mandato de Jalisco, lo que ha afectado directamente en el viraje de la agenda hídrica, es decir, el cambio de gobierno afectada darle continuidad a los proyectos anteriores.

A inicios del mes de marzo del 2021 se reportaron afectaciones para el suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto debido al bajo registro del insumo en la presa de Calderón, la cual proporciona agua a los municipio de la AMG, por lo que el gobierno encabezado por Enrique Alfaro ha señalado en repetidas ocasiones que se trabaja en proyectos que permitan la distribución del recurso hídrico.

Enrique Alfaro anunció acciones por el desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Poco más de 213 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara han reportado afectaciones por la falta de suministro de agua, por lo que el gobernador de Jalisco, señaló la construcción del Acuaférico, nueva obra hidráulica que promete mejorar el suministro del insumo para las familias tapatías.

“Nosotros nos hicimos el compromiso de terminar el Acuaférico y desde el año pasado se iniciaron los trabajos, y llevamos concluidos 5 kilómetros 600 metros, nos hace falta este tramo en el que estamos hoy y venimos a supervisar que se va a terminar a la brevedad en tres semanas", señaló el abanderado del partido Movimiento Ciudadano.

Asimismo, señaló que ante la pandemia del Covid-19, la contingencia sanitaria también ha afectado el nivel de la Presa Calderón, pues de acuerdo a la información del gobierno de Jalisco durante el 2020 se reportó un incremento del consumo de agua del 11 por ciento, por lo que ahora le toca esperar de nueva cuenta la población tapatía, para saber si este proyecto funcionará o se unirá a la lista.