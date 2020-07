Acusa a policías de prepotencia en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Una enfermera del sector público que fue retenida en un módulo del programa Salvando Vidas la noche del pasado viernes denunció que fue objeto de maltrato por parte de agentes de la Policía Vial.

Comentó que las "toritas", argumentando que se puso agresiva, la empujaron, insultaron, la esposaron a una silla, se la llevaron arrestada y se burlaron de ella porque podía tener coronavirus.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Mi hija me quiere pasar el cubrebocas, yo me lo trato de poner con una mano, pues estaba esposada, y la señorita (policía vial) estaba parada", relató.

"Llega una torita y me dice 'siéntese' y yo le dije 'permítame, nomás deje que me dé el cubrebocas' y me respondió 'que se siente hija de su p... madre'".

La enfermera reconoce haber ingerido bebidas alcohólicas en la tarde, pero dejó de hacerlo a las 19:00 horas. Fue detenida al filo de las 22:30 horas cuando circulaba por Periférico y Malecón, en Oblatos, en compañía de dos de sus hijas de 11 y 18 años.

Se dijo sorprendida que le hicieran soplar en cinco ocasiones hasta que el alcoholímetro marcó la presencia de alcohol.

"La torita iba riéndose todo el camino con los seis hombres (detenidos) que iban en la camioneta, se iban burlando de mi porque era enfermera 'mira, no sabemos si estuvo con pacientes de Covid'", sostuvo la quejosa.

Cuestionados ayer sobre el incidente, Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad indicó que policías viales que participan en las revisiones, traslados y arrestos del programa Salvando Vidas se conducen en apego a protocolos estrictos y bien definidos.

Señaló que la CEDHJ participa como visor para garantizar que los procesos se llevan a cabo conforme a derecho.

Aclaró, sin embargo, que la dependencia no prejuzga ningún señalamiento contra algún miembro de la corporación, por lo que invitó a quien pudiera sentirse agraviado a que presente su denuncia en Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad.

Te puede interesar: