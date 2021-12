Acusan de acoso al hermano de edil de Zapopan, Jalisco; "tienen el poder para apagar mi voz": Carmen

Guadalajara, Jalisco. - El pasado 17 de septiembre de este año Carmen se cansó de las amenazas y acoso que vivió en su empresa desde el 2018. Denunció, pero la Fiscalía de Jalisco parece ponerle trabas. Su agresor es el hermano del actual alcalde de Zapopan y teme que el poder político acalle su voz.

Sin mencionar nombres por la investigación en curso, el actual presidente municipal de una de las localidades más importantes de la entidad es Juan José Frangie Saad, su hermano, Antuan, es empresario en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), dentro donde gobierna su hermano.

Carmen conoció a su agresor por coincidencia. Ella ayudó a la mamá del empresario a hacer canastas con dulces árabes. Un tiempo después, Antuan “F.” le ofreció trabajar con él como su asistente en la empresa Golf Premia SC, a pesar que ella no cumplía con el perfil, aprovechó la oportunidad. Cuatro meses después empezaron las agresiones que durarían tres años.

-Mi anterior asistente renunció y creo que tú puedes ayudarme- le ofreció Antuan “F.”

-Pero yo no tengo conocimientos contables ni conocimientos administrativos- advirtió Carmen

-No importa, con que hagas lo que yo te digo es más que suficiente- reviró el ahora acusado

Al inicio el hermano del edil jalisciense se comportó con ecuanimidad y respeto. Inició la confianza y Carmen aceptaba invitaciones para ir a comer, pero, tras los cuatro meses, iniciaron los hostigamientos y el acoso.

“Yo tengo pocas capturas (de pantalla) de eso, pero sí tengo pruebas”, refiere la víctima en una rueda de prensa convocada tras la advertencia que un funcionario, del cual no dieron nombre, des dijo que los delitos ya habían prescrito, siendo que el último caso se dio apenas el 17 de septiembre.

“Yo vengo a pedir la ayuda de la gente para que esto no se apague, pues ellos tienen el poder económico y político para apagar esta voz. Yo vine aquí con miedo porque sé de lo que puede ser capaz de hacer mucha gente”, dijo Carmen.

Ahora recibe amenazas e incluso suplantaron la identidad de su hija en redes sociales para investigar a su familia. Siente el miedo pues denunció que es seguida por personas desconocidas y han dado a conocer sus datos personales como una manera de hostigamiento.

Carmen trató de sobrellevar las cosas, pero tras tres años se cansó de las constantes amenazas. El acoso laboral, las advertencias de que si algo pasaba “sería su culpa” y los tocamientos o insinuaciones que decidió no detallar, fueron motivo para alejarse de su agresor.

La mujer ahora no tiene trabajo y sufre las consecuencias de la difamación por la que ahora también es víctima. Tuvo que cambiar su número de teléfono y lo que le hizo hacer pública la denuncia es las trabas aparentes que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hacen.

“Hay cosas que a mí no se me avisan. No tengo idea de cosas y ellos están muy presentes…Yo a él no lo he vuelto a ver ni lo quiero volver a ver, le tengo mucho miedo, es una persona muy neurótica, si me ven la forma de hablar es la secuela que tengo…”, la voz es temblorosa bajo el cubrebocas blanco KN95.

Carmen en un inicio de los acosos tenía que inventar cualquier situación para no ir a las citas que le pedía Antuan “F.”, sobre todo cuando no estaba su esposa. Ahora ya cambiaron los mensajes y hablan de “levantones” (jerga que hace referencia a los secuestros) a su familia y a ella.

La víctima cree que el hermano del político tiene mayor ventaja para que el caso se resuelva a su favor, es por ello que pide a la opinión pública que no la dejen sola y que le apoyen en el caso de acoso sexual y laboral.