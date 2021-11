Acusan falta de sensibilidad con personas con discapacidad en elecciones de Tlaquepaque, Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Aunque las autoridades electorales de Jalisco anunciaron que las primeras horas de la elección extraordinaria en San Pedro, Tlaquepaque, se llevan a cabo con tranquilidad, existen inconformidades como la falta de sensibilidad de los funcionarios de casillas ante personas con alguna discapacidad.

Tal caso sucedió en la casilla con número 2491, la cual se encuentra enfrende del Consejo Electoral municipal y atrás de la Policía Municipal donde uno de los habitantes acusó de no darle las facilidades para ejercer su voto.

Por la cercanía, al lugar llegaron elementos de seguridad, mientras el señor declaró para DEBATE cómo no permitían que su acompañante lo asistiera en el proceso de su voto, bajo el argumento que debe ser libre y secreto.

El ciudadano explicó que, aunque conoce cómo debe ejercer su derecho al voto, los funcionarios de casilla deben ser sensible ante las necesidades de una persona con una discapacidad motriz, luego que el señor está en silla de ruedas.

Tras la discusión y expresar su inconformidad, los involucrados se apartaron de la casilla donde hasta el corte de esta información, ya no se registró ningún otro incidente.

Asimismo, la poca participación ciudadana se hace palpable pues además de que se ve en las urnas, también opiniones de las personas hacia este portal, dejan ver la falta de confianza que tienen ante el órgano electoral.

“Yo no voy a votar, ¿para qué? Siempre ganan los que quieren, yo no quiero votar esta vez. Un voto más o un voto menos no va a hacer la diferencia”, declaró para nuestro portal de noticias la mujer que se acercó a ver el conflicto y luego se retiró sin ejercer su derecho democrático.