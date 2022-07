Acusan que juez 'protege' a ex Magistrado Covarrubias

Guadalajara, Jalisco.- El juez Adrián Arteaga Navarro, del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, fue señalado de presuntamente apoyar al ex Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien pretende ampararse contra una orden de aprehensión que hay en su contra por presunto abuso sexual infantil.

Covarrubias Dueñas fue denunciado por supuestamente abusar de una menor de 15 años y, para someterlo a proceso penal, el Congreso del Estado lo desaforó a petición de la Fiscalía estatal; como el ex juzgador no se presentó a audiencia de imputación, se giró orden de aprehensión contra él, pero tramitó juicio de amparo para no ser detenido.

La ex pareja sentimental del imputado y tía de la víctima de abuso sexual, Blanca Paredes, acusó que, al revisar el amparo solicitado por Covarrubias Dueñas, se percató de que la firma de éste podría ser falsa; por ello, pidió ratificación de la rúbrica, lo que implicaría que el denunciado acuda al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y, de ser así, se tendría que dar parte al Ministerio Público (MP) para que ejecute orden de aprehensión.

Sin embargo, de acuerdo con Paredes, el juez Arteaga Navarro habría sido omiso al no requerir la presencia del ex Magistrado para ratificación de amparo, pues le dio la opción de presentar cinco documentos que contengan su rúbrica.

El ex magistrado se encuentra prófugo / Archivo

"Cuando a él (a Covarrubias Dueñas) se le gira la orden de aprehensión, interpuso un amparo ante el Juzgado de Distrito; entonces, al observar yo ese amparo noto discrepancias en la firma que normalmente hace. El abogado solicita que se haga una ratificación de firma, y al solicitar la ratificación de firma resulta que el Juzgado de Distrito () le dice que, si no puede venir a ratificar su firma, mande cinco credenciales", indicó.

"¿Qué pasa si él va al Juzgado a ratificar su firma? Tiene la obligación el Juzgado, () como es una persona prófuga, de a visar al MP", agregó.

Ante la decisión del juez Arteaga Navarro, la parte denunciante tramitó un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, mismo que el 13 de junio de este año revocó la decisión del Juzgado de Distrito al considerar que no quedó demostrada la imposibilidad del ex Magistrado para presentarse a ratificar amparo, por tanto, se le tiene que citar.

"Nosotros creemos que alguien le está ayudando a hacer su firma o falsificarla (). Ya le ordenó el Colegiado al Juzgado que lo citara para ratificar su firma, obviamente pues el señor no va a ir, porque si el señor va pues le van a avisar al MP que está ahí", apuntó Paredes.

Covarrubias Dueñas fue requerido para ratificación de amparo el 11 de julio, de acuerdo con datos proporcionados por la tía de la menor víctima de abuso sexual.

Asimismo, Paredes ha procedido legalmente contra la jueza del Poder Judicial del Estado, María Olivia Núñez González, quien presuntamente ha favorecido al ex Magistrado acusado de abuso sexual infantil, en demanda de paternidad.

"Esta jueza es del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y pues ella lo está apoyando (). La Fiscalía Anticorrupción desechó una denuncia por simulación de actos", dijo quejosa.