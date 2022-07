Advierte Cepad fallas en elección de titular de CEDHJ

Guadalajara, Jalisco.- El proceso para designar titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que realiza el Congreso local, tendría fallas que no permitirían garantizar la elección del mejor perfil, advirtió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Luego de que el Congreso local lanzó convocatoria para nombrar nueva persona a cargo de la CEDHJ, en la cual se inscribieron 29 candidatos, han surgido observaciones sobre la falta de participación ciudadana y la evaluación "limitada" que se implementará; el Iteso, por ejemplo, demandó un proceso público, transparente y apegado a la ley.

Ahora, mediante un pronunciamiento público, el Cepad señaló que la elección de nuevo ombudsman carece de transparencia, publicidad y participación ciudadana, además de que requisitos de la convocatoria son limitados y sin claridad, lo que podría causar en que el nombramiento se dé con base en intereses personales y con discrecionalidad.

El organismo civil criticó que, para ser titular de la CEDHJ sólo se pide a aspirantes tener mínimo 35 años, ser mexicano y jalisciense o tener mínimo cinco años radicando en esta entidad, contar con título de abogado o carrera afín con conocimientos suficientes en derechos humanos, buena reputación, no dirigir partido político, ni haber sido condenado por delito doloso, y que durante los últimos dos años no se haya desempeñado en la administración pública federal, estatal o municipal.

"Nos preocupa que los requisitos establecidos en la convocatoria resultan limitados para garantizar que la persona elegida tenga el perfil idóneo para ocupar el cargo, ya que no permiten evaluar si cuentan con suficientes conocimientos, experiencia y habilidades", indicó el Cepad.

"En la convocatoria los requisitos se reducen en su edad, nacionalidad, residencia y profesión. Su experiencia y conocimientos en materia de derechos humanos es acreditada a partir de un ensayo, que además al parecer no será público", agregó.

Asimismo, expuso que, para elegir a la persona a cargo de la CEDHJ se tendría que considerar el que cuente con reconocida honorabilidad, reputación, integridad y alto carácter moral, independencia, profesionalismo, liderazgo y capacidad suficiente para asumir los retos, y que tenga compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos.

El Cepad, además, sugirió que el nuevo ombudsman cuente con una trayectoria y experiencia reconocida, que tenga conocimientos suficientes en derecho internacional y un entendimiento profundo del contexto nacional y local sobre la situación de violencia, inseguridad y crisis de derechos humanos, además de la capacidad para establecer vínculos con actores estatales, sociedad civil y víctimas.

"No se establecen los criterios objetivos de evaluación de las personas aspirantes, cuya metodología se desconoce y no se garantiza su publicidad. Además, los únicos documentos que son públicos son la síntesis curricular, desconociéndose los motivos por los cuales se decidió no publicar los ensayos elaborados por las personas aspirantes", señaló el organismo civil.

El Cepad, además, expresó preocupación por el método de votación secreta que implementará el Congreso local para designar titular de la CEDHJ, pues sería mediante cédula, una mecánica cuestionada porque facilita entrega de nombramientos con base en negociaciones e intereses políticos o partidistas.

Los diputados pretenden elegir ombudsman a más tardar el 1 de agosto, y la persona que sea designada para sustituir a Alfonso Hernández Barrón, ostentará el puesto durante cinco años.

