Advierte Chertorivski nuevo confinamiento 

Ciudad de México.- El ex secretario de Salud, Salomón Chertorivski, dijo ayer que la ineptitud con la que las autoridades han manejado el tema de la pandemia por Covid-19 derivará en un nuevo confinamiento, pues los contagios siguen creciendo aceleradamente y cientos de personas están muriendo todos los días.

Al participar en la conferencia "La pandemia de Covid-19 en México. Dimensión de la tragedia", organizada por la ONG Signos Vitales, Chertorivski dijo que el primer confinamiento fue terminado sin que se cumplieran las condiciones establecidas internacionalmente por la prisa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de retomar sus giras en los estados.

"Regresamos a las actividades cuando todo el protocolo para la decisión de regresar a las actividades aceptado en el mundo no se dio. Hay tres variables fundamentales: reducción durante los últimos 14 días en el número de contagios, reducción en los últimos días en el número de fallecimientos y reducción en el número de personas hospitalizadas. Ninguno de los tres parámetros se cumplió", acusó.

El confinamiento, bautizado por el Gobierno como Jornada Nacional de Sana Distancia, estuvo vigente del 23 de marzo al 30 de mayo.

Chertorivski, quien fue Secretario de Salud de 2011 a 2012 y actualmente es presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, dijo que el confinamiento falló porque el Gobierno no fue coherente en su comunicación institucional y no garantizó, como ha ocurrido en otros países, que las personas que lo necesitaran recibieran un ingreso que les permitiera no salir a ganarse la vida.

"Falló profundamente lograr quedarse en casa, por qué falló, entre muchas otras cosas, falló un ingrediente fundamental que era poder tener un ingreso sustituto para todas aquellas mexicanas y mexicanos que no podían dejar de ir a trabajar todos los días porque el dejar de ir a trabajar significaba dejar de tener alimento en la mesa de sus hogares", dijo.

Ante el crecimiento acelerado que está teniendo la pandemia, señaló, autoridades estatales de Jalisco y Nuevo León, ya han dejado ver la posibilidad de iniciar en sus estados un nuevo confinamiento.

Indicó se que tiene que hacer todo lo posible por detener la propagación del virus antes de que llegue la temporada de invierno porque si no, el nuevo coronavirus va a convivir con la influenza estacional y los resultados serán aún más trágicos para miles de mexicanos.

Asimismo, la organización consideró que el Gobierno federal ha hecho una mala gestión de la pandemia y de sus efectos económicos en el país.

En un documento denominado "La pandemia en México Dimensión de la tragedia" señaló que muchas de las acciones emprendidas fueron improvisadas, estuvieron mal diseñadas y no consiguieron una coordinación efectiva con los gobiernos estatales.

Entre las malas decisiones, indicó, está el recabar pocas muestras para detectar pacientes contagiados.

El Gobierno, señaló, asumió un falso dilema, que fue el preservar la salud o evitar el daño económico al momento de definir los términos del confinamiento, lo que lo llevó a dejar a la voluntad de cada quien acatar o no la medida.

