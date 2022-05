Afecta 6.5 hectáreas incendio forestal liquidado en ANP del Bosque de la Primavera en Jalisco

Alumnas acusan acoso de maestros dentro de la Universidad de Guadalajara, dicen no hay soluciones

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el temporal de temperaturas altas, y no tirar colillas de cigarro, además, ponen a disposición de la ciudadanía los números 33368252 , 8007370000 y el 911 para reportar cualquier avistamiento de incendio o de humo.

Al momento, se desconocen las causas que ocasionaron el incendio forestal del que no se registraron personas lesionadas, y también se contó con la participación de cinco elementos de la Policía Municipal de Zapopan.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.