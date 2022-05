Aficionado del Atlas crea 'museo' del futbol en un restaurante de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El coleccionismo de Alejandro Pineda y su amor por el Atlas tienen como resultado un "museo" muy peculiar en Guadalajara.

Alejandro Pineda es un fiel seguidor de los Rojinegros, que tienen un sitio especial en su restaurante El Tablón, donde uno puede encontrar reliquias no solo de los Zorros, sino de otros equipos jaliscienses.

"(Ser de Atlas) es una forma de vida, es una pasión muy diferente. Sufrí el partido contra Tigres, pero estamos acostumbrados, fue un partido A lo Atlas. Nos gustaría que el Atlas pasara de una manera más natural, pero es su esencia, la verdad que si no es con sufrimiento, como que ya no sabe para los atlistas.

"Desde que abrí el restaurante siempre hemos tenido más afluencia de gente de Atlas, que viene cuando está bien o mal el equipo, son muy apasionados", relató el empresario.

Pineda comenzó desde joven a acumular jerseys de diferentes épocas de Atlas, Chivas, Leones Negros de la UdeG, Tecos de la UAG, Oro, Jalisco y Nacional.

"Tengo una colección de más de 2 mil 500 playeras de todo el mundo, ahorita ya nada más me concentro en los equipos de Jalisco, y de Atlas tengo aproximadamente 250. La más antigua que tengo del Atlas es de 1972, es una Famax, obviamente tengo playeras muy buscadas por los coleccionistas de Atlas, como las de marca Jaime Pajarito, que son como las estelares.

Retratos que también están colgados en el 'museo' del futbol que han improvisado en un restaurante de Guadalajara, Jalisco. Foto: Reforma

"Me han regalado camisas antiguas que algunas de ellas tienen un valor de 10 mil pesos y sigo recibiendo regalos de mucha gente, también me dan boletos de otras épocas, tengo un cartel de 1935 en el que se anuncia un Clásico Atlas contra Chivas, un coleccionista de Chivas me regaló boletos de partidos de Clásicos Tapatíos y siempre los muestro", afirmó con orgullo.