Agradece la MP Nancy Gómez a ciudadanía por hacer viral su detención arbitraria en Jalisco

Gudalajara, Jalisco.- La agente del Ministerio Público, Nancy Gómez, agradeció a la ciudadanía por haber hecho viral su detención arbitraria y con exceso de fuerza, por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, el pasado jueves 12 de mayo cuándo ella circulaba por el Periférico de Guadalajara.

“No saben lo bendecida soy, gracias por tanta difusión y apoyo, estoy golpeada pero ya con mi hija, no me siento bien aun, emocionalmente me afectó mucho, gracias por su empatía y preocupación,sin ustedes la seguridad de mi hija y mía fuera otra historia.

Los quiero de verdad” comentó Nacy en su cuenta de Twitter.

Fue el pasado jueves 12 de mayo, que la Ministerio Público de Jalisco, Nancy Gómez denunciaba mediante las redes sociales que era detenida, o por lo menos eso parecía, con excesivo uso de la fuerza de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, ya que fueron al menos 20 personas por ella, cerrando el paso a su camioneta, dónde también viajaba su hija menor de edad.

Su detención se volvió viral en el estado de Jalisco, y ciudadanos utilizaban sus cuentas en redes sociales para pedirle explicaciones a las Fiscalías, pero no respondieron, siendo hasta el día de ayer, con la liberación de Nancy que se supieron las razones de la detención.

Resulta que se había girado una orden de aprehensión en su contra debido a que no se había presentado a una audiencia sobre uno de los casos que la Fiscalía presentó contra ella, con cargos, que cabe mencionar, Nancy a denunciado como “falsos”, sin embargo, no había sido notificada debidamente de dicha audiencia.

La historia

Recordemos que Nancy Gómez ha denunciado persecución y hostigamiento, desde que se negó a participar de acto de corrupción en la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Caso que denunció siendo despedida inclusive por ello.

Sobre lo ocurrido ayer, hoy Nancy ya se encuentra con su hija y menciona haber sentido mucho temor por la integridad física propia, pero también la de su niña y reiteró su agradecimiento a todas las personas que estuvieron atentas a su caso, exigiendo a las autoridades explicación por lo ocurrido.

¿Y las respuestas?

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco no se ha pronunciado sobre los hechos, y la FGE de Jalisco recibió ayer a un grupo de paristas que se manifiestan indignados porque “se usó más fuerza para encontrar a Nancy que a las más de mil 318 mujeres desaparecidas que hay en Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco, al recibir a las paristas, aceptó el abuso de la fuerza en la detención de Nancy y aseguró que se realizará una investigación sobre el caso en cuestión.