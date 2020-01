Agrede a su ex y le quema la casa en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Un hombre violó una orden de restricción, agredió a su ex y le quemó la casa en la Colonia 5 de Mayo, pero fue detenido por policías de Guadalajara.

La captura ocurrió esta tarde en la Calle Carlos Mora Villamil, entre Antonio Neri y Carlos A. Carrillo, en La Perla Tapatía.

De acuerdo con la Comisaría de Guadalajara, se reportó a los números de emergencias que había un hombre armado con un cuchillo que tenía a una mujer encerrada dentro de una casa.



Cuando la patrulla llegó encontró a la afectada pidiendo ayuda, y les señaló a un hombre que estaba haciendo destrozos en la vivienda y que se puso agresivo con los policías.

El sujeto era ex pareja de la mujer y no respetó la orden de restricción que le fue girada para que no se le acercara, además le prendió fuego a la casa y trató de escapar por las azoteas.



Los policías fueron tras él y lo convencieron de entregarse, además de que le aseguraron un cuchillo.



Por su parte, bomberos de Guadalajara sofocaron el incendio que afectó la sala, el comedor y la cocina de la casa.



La mujer fue resguardada y el detenido puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.