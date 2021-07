¡Aixcaquema! Grito de guerra de los Tastoanes que se resisten a morir en Tonalá

Tonalá, Jalisco.- "Sube la adrenalina al cien, al grado que los varazos que te pega Santo Santiago no se sienten", aseguró a DEBATE Jesús Navarro Delgado, "Don Chuy", como todos le conocen en Tonalá.

Con 65 años de edad y 56 de ellos inmerso en esta tradición, él se ha convertido en unos de los principales promotores de la tradicional celebración de los Tastoanes que cada 25 de julio se siente en carne viva en la plaza principal del municipio de Tonalá y en el Cerro de la Reina.

El sonsonete de la chirimía y el boom boom ronco que emiten los tambores cada año enardecen el corazón de cerca de 2 mil Tastoanes que desde diversos puntos de Jalisco llegan al oriente de la ciudad de Guadalajara para recordar aquel 25 de marzo de 1530 en que los guerreros del reino de Tonallan furiosos se enfrentaron a los hombres que llegaban a caballo y portando filosas espadas.

"He recorrido todo el valle de Tonallan y he encontrado muchas anomalías. Los Tlatoanis de oriente están inquietos por los rumores que se escuchan. Tastoan Coyote comunica que vienen unos hombres diferentes a nuestra raza y han dicho que vienen de tierras muy lejanas para apoderarse de nuestras tierras. No ceda esta, que Pita comunique qué debemos hacer para impedirlo ¡Aixcaquema!"

Se cree fue uno de los diálogos que sostenidos los nativos mientras que las tropas españolas avanzaban conociendo nuevas tierras.

"¡Aixcaquema!" (hasta tu muerte o la mía) fue el grito que emitido el rey Tenamaxtli en el cerro del Mixtón, en Zacatecas, con el afán de defender la dignidad de su pueblo y evitar que los colonizadores avanzaran hacia los valles, barrancos y montaña que hoy albergan el perímetro de Aguascalientes, Tequila, Cuquío y Chapala.

Una lanza atravesando su cuerpo y dos blancos abatidos pasaron ante sus ojos antes de desfallecer y dejar huérfano a Xuchipzi y viuda a Cihualpilli, quien con su muerte tuvo que asumir el mando.

La monarca, sabiendo el cruel daño que estos nuevos contrincantes podrían ocasionar a su tribu buscaba recibirlos en son de paz en Tonalá, más los guerreros Tlatoanis como eco replicaban "¡Aixcaquema!"

El Cerro de la Reina, hoy parte de la tercera urbe más poblada de México, fue escenario del sangriento encuentro.

Los nativos tenían sed de venganza y a punto estuvieron de vencer al enemigo, pero quienes venían del viejo continente fueron milagrosamente salvados por Santo Santiago, quien, con impresionante poderío, desde lo alto de su caballo, propagó heridas a diestra y siniestra.

Los guerreros, sabedores de cada recóndito escondite en la región huyeron a las barrancas —del que hoy irónicamente es llamado Río Santiago— para sanar y planear un nuevo embate. Ahí muchos murieron dando vida a los ahora Tastoanes.

Lagartijas, arañas, alacranes y serpientes emergieron de sus rostros y cuerpos, animales que hoy son plasmados en máscaras de barro y vaqueta, las cuales reflejan el enojo, dolor y mezcla forzosa de culturas que significó aquel encuentro.

La nariz aguileña recuerda las facciones que predominaban previo a la mezcla, las manchas reflejan las enfermedades propagadas entre los indígenas (como la viruela), una verruga simboliza el Cerro de la Reina y una expresión de enojo, que es alimentada por la fiereza que aportan unos dientes y cabellos reales de animales, hace escuchar hasta al pacifista el grito de ¡Aixcaquema!

En décadas pasadas la realización de esta festividad estuvo a punto de morir y ser sepultada junto con quienes perdían la vida representando a Santo Santiago, pues era tanta la euforia que en ella se vivía que la dramatización llegaba a convertirse en una batalla campal.

"Anteriormente como que había esa rivalidad real, los Tastoanes mataban a Santiago, ¡lo mataban de a de verás! Entonces amanecía muerto y decía la gente: 'ahora sí estuvo ¡muy buena la fiesta en Tonalá! Hubo tres muertos" o "ahora no estuvo buena la fiesta, no hubo ningún muerto'... se olvidaban que era una fiesta".

Nacho, uno conocido de Don Chuy lleva 20 años representando a Santo Santiago, él ha sobrevivido a innumerables batallas tanto en la plaza principal de Tonalá como en el Cerro de la Reina, aunque revela que este personaje siempre requiere al menos tres relevos pues propagar varazos a tanto Tastoan suele ser agotador.

"Las varas son de membrillo y otras son de cogollo de palo dulce. Te chicotean bonito y se siente padre, recibirlo al menos... Te abre la piel y no sientes más que caliente...

Otro día baja la adrenalina y empiezan a enfriarse la carne y entonces son los dolores ya muy fuertes, pero si eres buen guerrero, si amas verdaderamente la tradición, vas a estar listo al siguiente día para otra batalla"

Dice con orgullo Don Chuy quien a sus 65 años de edad aún sigue siendo un fuerte Tastoan. "Todavía le bailo, todavía brinco y todavía recibo lo chicotazos", exclama con una amplia sonrisa en el rostro.

Gracias al reclamo de los ciudadanos y a la oportuna intervención de promotores culturales la tradición no acabó a causa de la extrema violencia.

¡Aixcaquema! Grito de guerra de los Tastoanes que se resisten a morir en Tonalá

Hoy, al contrario, pueden presumir que se le dio un nuevo sentido y se ha inculcado a los niños, cuestión que antes estaba prohibida y que por su misma naturaleza ponía en riesgo su preservación al ser exclusiva de gente mayor. Durante los últimos años, cada 25 de julio, un grupo de 700 niños y niñas tonaltecas realizan su dramatización.

La tradición hoy tampoco es exclusiva de hombres. Una segunda fiesta compuesta por un centenar de mujeres se lleva a cabo el 30 de julio.

En este proyecto de transición y transmisión cultural ha participo Don Chuy enseñando desde cómo se pide permiso a la madre tierra para rememorar la historia y representar a los icónicos guerreros que dieron su vida defendiendo su tierra, hasta la elaboración de las máscaras que con orgullo se deben portar hasta que finalice su participación, la cual ronda las dos horas y se indica con un fuerte jalón de 'greñas'.

"Tonalá vive y respira cultura... Yo los invito a que no pierdan ese amor a participar a enseñarse a hacer las máscaras, yo ahorita estoy en la mejor disposición... yo quiero aportar lo más que se pueda, no quiero que esto se acabe...

A esa juventud (les digo) que amen su cultura cómo yo la he amado desde muy niño. Sí me daría mucha tristeza que esto se fuera acabando"

Confiesa don Chuy, quien ha transmitido esa fidelidad a las raíces tonaltecas a su hija Rosy y a su nieto Moisés. El artesano, danzante e historiador también explica todo lo que para el significa ser un representante Tastoan.

"El guerrero Tastoan representa la lucha, la valentía, el honor y la fortaleza de los Tonaletecas, orgulloso de una batalla que se repite una y otra vez que al final queda triunfadora la identidad de los Tonaltecas"

Y recita un diálogo que año con año escuchan los espectadores que acuden a presenciar los eventos masivos de la guerra entre españoles y Tastoanes, pero que este 2021 ya cumplirá dos sin poder declamar ni dramatizar.

Desde el año pasado Don Chuy está esperando el poder estrenar su máscara, esa que ha apodado Covid 2020. Le emocionaba bastante por fin poder hacerlo este 25 de julio, sin embargo, ha recibido la desilusionante noticia que la celebración de nuevo fue cancelada a casusa de la pandemia, a esa que sin temor también le grita ¡Aixcaquema!

¡Máscara de Nahual cobra vida! Don Chuy nos cuenta su historia

