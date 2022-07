Ajijic en riesgo de dejar de ser pueblo mágico en Jalisco; no hay promoción turística

Guadalajara, Jalisco. - Luego que empresarios, población en general y autoridades municipales lograran que la localidad de Ajijic en el municipio de Chapala, Jalisco, fuera nombrado como pueblo mágico en 2020, la delegación podría perder este estatus si no cumple con los elementos prometidos para su designación.

En 2020, cuando se designó a Ajijic como pueblo mágico, las autoridades que lograron el nombramiento se comprometieron a mejorar elementos de la infraestructura urbana, disminuir la contaminación visual y reforzar la promoción cultural de la localidad.

De acuerdo con el exsecretario de Turismo municipal, Gastón de la Torre López, parte de los compromisos es que, con aportaciones del gobierno de Jalisco, se debía sustituir el cableado externo por uno subterráneo, obra que no se ha realizado hasta el corte de este artículo.

“No se ha hecho nada en particular, es un pueblo bicultural, no se ha promovido; tiene una historia que no se le ha dado la importancia, o sea no ves un trabajo de esa propaganda, señalamiento, no hay nomenclatura para el turista, no ves el apoyo en promoción de hotelería”.

La falta de esta promoción, pues incluso a nivel estatal o nacional depende de lo poco que aparece en alguna revista especializada, son acciones que corresponde al comité de cada pueblo mágico y sin ello, puede perder el estatus entregado el 12 de enero de 2020.

El especialista en temas turísticos de la rivera de Chapala lamentó que el esfuerzo que realizan los hoteleros y restauranteros, recordando que fue por la organización de ellos que se logró dar despensas a personas necesitadas en pandemia, no sea respaldado con acciones gubernamentales que impulsen el destino turístico.

“El turista que viene de fin de semana no encuentra a dónde ir, no hay facilidad para desarrollos turísticos. Hay propuestas, sobre todo por parte de Italia de crear un centro de diversiones muy grande, no se ha dado seguimiento (…) ahí están los acuerdos, están firmados y no hay seguimiento”, explicó quien dejara la dirección de turismo el año pasado.

Por su parte, el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, mencionó que su administración recién presentó un proyecto a la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Coordinación Económica de la entidad, para que realicen un maping o mapeo de las estructuras de Ajijic.

Dicho mapeo permitirá, explicó el edil para DEBATE, que se conozca la calidad de los edificios y poder generar atractivos turísticos en la zona, sin embargo, sería un proyecto que apenas está en la etapa de presentación.