¡Al fin! Enrique Alfaro recibe primeras dosis de vacunas contra el Covid-19 para Jalisco

Jalisco. - Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó sobre el arribo de las primeras 24, 375 dosis del biológico contra el Covid-19 al estado; estas primeras vacunas serán aplicadas al personal de salud que se encuentra al frente de la batalla contra el SARS-CoV-2.

"Es un día muy importante para Jalisco. Hace unos minutos llegaron las primeras vacunas contra el #COVID19 destinadas a las mujeres y hombres del personal médico que han estado en la primera fila de batalla. Este es apenas el primer paso de lo que será un camino muy largo", compartió a través de un tuit el mandatario emecista de Jalisco.

Asimismo, señaló que será el titular de salud quien se encargue de brindar mayor información sobre la distribución que se dará de las dosis que llegaron al estado durante la tarde de este martes 12 de enero y que se esperaban para aplicarlas al sector de salud que se encuentra vulnerable a los contagios.

"En unos momentos, el doctor @FPetersenA, desde el hospital Zoquipan, dará los detalles de cómo se distribuirá la vacuna entre el personal médico. Seguiremos coordinando y apoyando a la @SEDENAmx y al @GobiernoMX en lo que se necesite. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos", compartió Enrique Alfaro a través de sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario señaló que el arribo de las vacunas era muy esperado por la entidad, además de resaltar que la organización que se registró por parte de los elementos del Ejército fue buena, así como informar que la aplicación del biológico será a partir de mañana miércoles 12 de enero.

"Llegaron, hay un operativo bien organizado, todo en orden y con mucha comunicación, un gran trabajo del Ejército, y bueno ya están por salir los paquetes a todos los hospitales", señaló el integrante de la Alianza Federalista al salir de la base aérea, en donde se recibieron estas primeras dosis.

Jalisco está entre los estados que recibirán más dosis: Ciudad de México (198 mil 900 dosis), el Estado de México (139 mil 425), Jalisco (81 mil 900), Veracruz (76 mil 20), Nuevo León (70 mil 200) y Guanajuato (54 mil 600 dosis), según declaraciones de el Secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer.

“Serán tres entregas para Jalisco: 32,175 dosis del 12 al 18 de enero, 26,325 del 19 al 25 de enero y 23,400 del 26 de enero al 1 de febrero [...] Esta fase será para cubrir al personal de salud de instituciones públicas y privadas, empezando por quienes atienden a pacientes con #COVID19 y luego al resto del personal médico”, compartió el gobernador de Jalisco.

De igual manera aprovechó para señalar que el gobierno de Jalisco insistirá a las autoridades que en este primer lote se vacune también a los maestros de la entidad a fin de que se puedan gestionar un regreso a clases pronto y seguro en el estado, agregó en sus publicaciones.

"Es evidente que este es apenas un primer paso. El esfuerzo que tendrá que hacerse para vacunar a toda la población es todavía enorme. Estaremos atentos a la programación que se haga para las siguientes fases [...] Confiamos en que los compromisos establecidos con Jalisco en el Plan Nacional de Vacunación se cumplan en tiempo y forma", agregó el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

Jalisco recibe las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19

Por su parte el titular de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), Fernando Petersen informó que la entidad si recibió un total de 24,375 dosis de vacunas contra el Covid-19 y las cuales se van a distribuir en los 49 hospitales que forman parte de la red, además de resaltar que la vacunación inciará en todo el estado a patir de mañana a las 8:00 am y se aplicaran los biológicos por los próximos tres días.

Asimismo, informó que las vacunas fueron enviadas a todas las regiones del estado de Jalisco, resaltó que la aplicación de la vacuna es de manera nominal y que será bajo los datos del gobierno estatal que solo se aplicarán las vacunas al personal que aparezca registrado como trabajador que se encuentra frente a la batalla del Covid-19.

Por su parte el Sub Secretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que el personal de salud de los hospitales privados o públicos que no se encuentran en primera línea de batalla contra el Covid-19, no serán vacunados luego de que termine esta primera ronda con el sector de la salud que atiende a personas contagiadas con el SARS-CoV-2.