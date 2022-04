Al menos 200 vehículos averiados por gasolina adulterada en Jalisco; empresa no da respuesta

Guadalajara, Jalisco. -Serían 200 vehículos los afectados luego de cargar combustible adulterado en una gasolinera de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo en su mayoría usuarios que hicieron la recarga entre el sábado y el domingo pasado.

Hasta este momento se cumplen tres días que las personas se encuentran aprestadas en la gasolinera, solicitando se les paguen los daños que el combustible en mal estado causó a los automotores.

Cabe recordar que, luego que las unidades comenzaron a presentar fallas desde el sábado pasado, varios afectados llegaron a la gasolinera hasta donde no se les había otorgado algún tipo de solución.

Algunas personas que fueron afectadas por la gasolina tuvieron que llegar a pie o en transporte público luego que sus unidades ya no pudieron arrancar debido a que la gasolina les afectó su sistema.

“Ahí está la prueba”, menciona uno de los afectados mientras muestra a las cámaras de medios de comunicación locales, una botella de plástico transparente de un refresco comercial, cuyo contenido era un líquido claro y uno más pesado que caía de color café.

El domingo, tras las largas que le daban los responsables de la gasolinera ubicada en la avenida de La Fortuna en el municipio perteneciente al Área Metropolitana de Guadalajara, sin ver resuelta la situación, decidieron.

Los inconformes tuvieron bloqueada la vía cercana a la gasolinera con la intensión de ejercer presión y obtener respuesta de la empresa, sin permitir que automóviles transitaran por dicha vía, aunque incluso había algunos que también fueron afectados y no pudieron trabajar.

“Como soy taxista comunitario de esta zona a mi me afectó no poder trabajar. Se dañó la máquina del carro, la bomba se quemó y tan solo ve, esta gasolina es muy diferente a las demás, ve cómo tienen agua y el cuerpo de aceleración tronó y el carro ya no prende”, reportó uno de los afectados a medios de Jalisco.