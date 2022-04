“Al parecer el mismo personal está coludido”, Estefanía denuncia haber sido drogada en bar de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Para celebrar el cumpleaños de una amiga, Estefanía acudió junto con un grupo de entre 10 y 15 amigos a un bar ubicado en Avenida Américas, donde, acusó, la drogaron.

La noche del 1 de abril, contó en un video publicado en su cuenta de Facebook, ingirió entre dos y tres bebidas, luego se retiró de la mesa para ir a pagar.

"(Al regresar) tomo mi vaso y a los 10 minutos comienzo a sentir el efecto de muchos mareos, realmente náuseas, me sentía muy mal, me sudaba un poquito el cuerpo, me sentía un poco fría", narró.

Una joven le preguntó cómo estaba y se ofreció a llevarla al baño. Llegó un punto en el que no podía moverse ni hablar y, mientras sus amigas intentaban ayudarla, el personal del negocio se portó prepotente, acusó.

"Le decían a mis amigas 'si tú no la sacas, las sacamos nosotras', entonces ya ellas me sacan con ayuda del novio de mi amiga y con otro amigo, me van sacando y me sientan en los sofás en la parte de afuera de Maca (bar)", relató.

Estefanía indicó que, de no haber sido apoyada por la joven a la que no conocía y por sus amistades, pudo haber sido víctima de violación o secuestro.

En la Cruz Verde, un paramédico y un policía le dijeron que sus síntomas correspondían a los de personas que han sido ingresadas luego de ser drogadas.

La afectada acudió ante la Fiscalía del Estado, asesorada por Back Home, asociación que acompaña a personas en su proceso de denuncia.

Tras dar a conocer su caso en redes sociales, Estefanía recibió comentarios de personas que dijeron haber pasado por lo mismo en otros negocios, y detectó patrones en los síntomas de las víctimas y en el comportamiento del personal de los bares.

Incluso sospecha de una colusión, pues algunos hombres le contaron sobre ofertas de tragos con droga.

"Es un modus operandi que se repite mucho, se están dando cuenta de lo que estaba pasando, antes no le podían poner un nombre. Es todo un patrón, al parecer el mismo personal está coludido", señaló.

"Ellos se van a la barra por un trago para la pareja o la chica que traen y les dicen 'oye, ¿lo quieres especial para que afloje?, son mil pesos más', entonces es todo un sistema, yo no pensé que fuera tan normal, es algo que está normalizado".

No es la primera vez que se reporta un caso con estas características. En enero de 2020 Grupo REFORMA publicó que a Sayra la drogaron y le robaron sus pertenencias en un antro en la Colonia Americana.

"Me han contactado varias personas, en su mayoría mujeres, que en su momento no se atrevieron a hablar, por miedo a las represalias o porque pensaban que estaban exagerando", agregó Estefanía.

Se buscó la postura del bar en tres ocasiones desde el lunes, pero no hubo respuesta.