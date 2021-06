Alberto Uribe ex candidato de Morena a la alcaldía por Zapopan, reconoce su derrota; Descarta impugnar Elecciones 2021

Guadalajara, Jalisco.- “La elección no la ganamos nosotros, la gano Juan José Frangie” manifestó el ex candidato Alberto Uribe a la alcaldia de Zapopan, luego de que los números no le favorecieran en PREP del INE.

El Debate realizo un conteo preliminar, al corte de la una de la tarde con información del PREP del INE, en donde se ve la ventaja que tiene su opositor en ésta contienda electoral, con un porcentaje arriba del 47%.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El Morenista a la alcaldía de Zapopan reconoció su derrota ante las urnas con su oponente de Movimiento Ciudadano. Manifestó que le gustaría sumarse a un proyecto de la ciudad, y que alguien como él, puede sumar más cosas para la ciudad.

Lo que sorprendió en estas elecciones 2021, fue la participación de los Jaliscienses, pues en un hecho histórico el 47% de los ciudadanos, acudieron a sufragar y con ello colaborar en la democracia de México.

“No vamos a interponer ningún recurso como lo están planteando, jurídico, cuando en la vida y en la democracia, uno juega, uno sabe que alguien gana y uno pierde, y es muy molesto que la gente quera interponer recursos por todo, y no voy a ganar en los tribunales lo que no gane en las urnas”, externo Alberto Uribe, en la conferencia de Prensa.

lee más: PREP Jalisco: Inicia el conteo para cargo a 125 alcaldías

Aunque la tendencia en el PREP favorece al candidato del partido Movimiento Ciudadano, a un no es oficial, esperaremos que las autoridades correspondientes, en los próximos días, deliberen con la constancia correspondiente el triunfo Juan José Frangie.