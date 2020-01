Alcalde de Tonalá pone ultimátum a empresa Caabsa

Tonalá, Jalisco.- Cansado del constante incumplimiento del servicio de recolección de basura en el municipio de Tonalá, el presidente municipal, Juan Antonio González Mora, lanzó hoy un ultimádo de 72 horas a la empresa Caabsa Eagle para que cumpla con su contrato o se procederá legalmente en su contra.

La exigencia se muestra en un video que el ayuntameitno de Tonalá publicado en sus redes sociales a las 12:11 horas de hoy. En él, el alcalde explica que a la par personal de la administración está informando a la empresa Caabsa Eagle sobre el límite de tiempo que tienen para cumplir con el servicio.

"No somos ciudadanos de segunda, así como hacen la recolección en Guadalajara y en Zapopan, así, les exigimos que la hagan aquí en Tonalá", "Es nuestra obligación dar los servicios y se lo vamos a exigir a la empresa (Caabsa Eagle) y si no le gusta pues entonces que se retire del municipio", "No vamos a permitir que nos estén viendo la cara. ¡Ya estubo bueno! ¡72 horas!, ¡que quede bien claro!, para regularizar el servicio de recolección de basura en Tonalá"