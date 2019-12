Alcalde de Zapotlanejo golpea a mujer en zafarrancho de Navidad

Guadalajara, Jalisco.- Un zafarrancho navideño. El Presidente de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, protagonizó un altercado durante la madrugada de Navidad, en la que se lío a golpes con unos vecinos.

Según videos que circulan en redes sociales, se aprecia al Alcalde reclamando a un grupo de personas por prender artículos de pirotecnia afuera de su casa.

No tiren barrenos, no vuelvan a tirar barrenos, no lo hagan