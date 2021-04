Alcaldesa de Tamazula denuncia a regidor por por hostigamiento, amenazas y vituperios

Tamazula, Jalisco.- Por hostigamiento, amenazas y vituperios fue demandado el regidor de Tamazula de Gordiano de la coalición PAN-PRD-MC, Juan Manuel Antillón, por parte de la alcaldesa interina de dicho municipio, Mariana Martínez Torres.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General y el INE a los cuales la presidenta municipal señaló los inconvenientes que ha padecido desde que tomó protesta, luego de que el Presidente Ignacio Herrera solicitara licencia para participar en las elecciones de este 6 de junio.

Mediante las redes sociales de la agrupación feminista Las Paritaristas también se ha hecho pública una carta de Martínez Torres en la que se queja de los ataques del regidor.

"Su actitud ha sido grosera, intenta mediante el lenguaje violento imponerme sus intereses y amenaza con palabras altisonantes si no coincido con sus objetivos"

Señala Mariana Martínez en la carta.

"No pido más que me deje de amenazar, amagar e insultar con sus mensajes de audios fuera de lugar. No encuentro razón para que un funcionario electo tenga que recurrir a palabras ofensivas para explicarse y menos en su condición de autoridad municipal y menos aun con una mujer".