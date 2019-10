Alcaldesa de Tlaquepaque denuncia la misoginia que se vive en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Hoy se alzó la voz en el municipio de Tlaquepaque a favor de la dignidad e igualdad de la mujer mediante la conferencia ¿Y tú por qué votas? que estuvo a cargo de la editora general de EL DEBATE, Andrea Miranda Ramos, quien fue convocada por la alcaldesa María Elena Limón García y Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres.

El evento realizado en el Jardín Hidalgo, dentro del Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, fue en conmemoración del 66 aniversario del voto de la mujer en México y contó con cerca de 400 asistentes, en su gran mayoría mujeres, quienes atentamente escucharon los testimonios de Miranda Flores y Limón García, muejeres que se han abierto camino en un mundo de hombres.

Durante su charla, Andrea Miranda aclaró que el papel de ama de casa que antes se le asignaba a la mujer ya dejó por mucho de estar vigentes. "No somos de utilería las mujeres, no estamos ahí para ser las bonitas, para abrir las puertas o para servir el café solamente".

Sin embargo, lamentó que, aunque la mujer ha ido ganando espacio entre la sociedad, esto no sea a través de buenas noticias.

"Hay mujeres que buscan a sus hijos en el monte, buscan un huso, un pedaso de camisa que ellas conozcan para saciar la angustia de no saber que les sucedio a sus hijos o a sus hijas. Las mujeres tienen que huir o esconderse para no ser vícimas de un feminicidio o de violencia doméstica. Las mujeres que siguen en la espera de que las autoridades les concedan amar legalmente a otras como a ella y tambien cada vez se suman mas voces de mujeres que no toleran ser juzgadas y reclaman su derecho a elegir sobre su cuerpo".

Asimismo, la editora general de EL DEBATE evidenció a través de gráficas emitidas por Google, la situación de violencia y desigualdad que viven las mujeres en México, Jalisco y en específico el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La alcaldesa, María Elena Limón García, en lugar de mostrarse sorpendida ante tal información la respaldó. "Ahorita que muestras esas estadísticas (se dirige a Andrea Miranda) y esas gráficas. Estamos padeciendo esa parte de los feminicidios y yo lo he denunciado, lo he puesto en cada lugar al que vamos: las mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas, estudiantes desaparecidas".

Incluso reveló que ella también ha sido víctima de la desigualdad que aún se vive en el estado y relató que cuando estaba compitiendo por la presidencia de Tlaquepaque, los únicos siete espectáculares que habían podido pagar durante la campaña un día amanecieron de cabeza y con su rostro rayado de los ojos, con dibujos de bigotes y " lo que más me dolió fue que me pusieron chimuela. No inventen, yo tanto que me cuido mis dientes" dijo entre risas para luego retoma la seriedad y decir "eso significa la misoginia y el odio en contra de las mujeres".

La alcaldesa de Tlaquepaque agregó que la violencia que ha vivido no se ha quedado en el estado de Jalisco. "Me ha tocado estar entre hombres, cuando la única presidenta soy yo. Estar en discusiones fuertes, donde yo tengo que levantar la mano para que me den el uso de la voz y se la pasan a los hombres.

En una reunión en la ciudad de México, donde también había solo hombres, presidentes, diputados, de toda la República Méxicana e igual alcé mi mano y entonces un presidente de aquí de Jalisco, de la zona de Los Altos, y me dice '¡usted cállese!'. Me levanté de mi asiento y respetosamente fui a donde estaba el señor y le pedi que fuera la primera y la última vez que me dijera que me callara porque yo al igual que él era presidenta municipal. En ese momento todos mis compañeros apaludieron. No me callé, tuve que decir lo que debía".

Relata María Elena Limón García.

Finalmente, la alcaldesa de Tlaquepaque invitó a todas las mujeres ahí presentes a "exigir la igualdad y el derecho que tenemos a expresarnos, a no tener miedo, a ser valientes (...) ¿Qué está pasando con nosotras las mujeres? ¿Por qué hay ese odio en contra de las mujeres? Tenemos que votar por la igualdad. Somos iguales, yo no quiero ser menos ni mas que un hombre, somos iguales, pero que se nos pague igual, que se nos den los mismos derechos. Si somos casadas o solteras que se nos den las mismas oportunidades de trabajo"

Hace 66 años sí fuimos convocadas a votar pero no al derecho a la igualdad. ¡Aún falta mucho! Falta que se nos reconozca nuestra capacidad"

puntualizó la alcaldesa.