Guadalajara, Jalisco.- La sugerencia que hoy dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista fue escuchada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien como respuesta le manda decir que en Jalisco le toman la palabra y se hará consulta ciudadana para decidir si se debe respetar o no el pacto federal, sin embargo advirtió que la respuesta del pueblo a la federación será "ya basta de tanto abuso".

"En la Alianza Federalista cerramos filas mediante pronunciamientos específicos de cada entidad en denuncia a los irreflexivos recortes al gasto federalizado, la apropiación de los recursos de 109 fideicomisos y la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia por Covid-19 a nivel federal", acusaron ayer de manera simultánea los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante ello, AMLO dijo hoy en La Mañanera que dichas posturas solo tienen fines electorales y que "si (los gobernadores) tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan" sobre qué se debería hacer antes de emitir un pronunciamiento en representación del pueblo.

"¡Ayer ya lo hicimos! El evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el Paco Federal pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses"

Anunció esta mañana Enrique Alfaro Ramírez a la llegada de un evento que realizó en el municipio de Tlaquepaque.

"En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acurdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación".

Añadió el gobernador de Jalisco, quien reveló que una vez concluido el evento ganadero al cual asistió se reuniría en su oficina con un equipo jurídico para analizar los pasos que se deben de seguir para obtener la opinión del pueblo a través de una consulta ciudadana, la cual cuente con respaldo legal.

"El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión.... Le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestas a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malo tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy"

Dijo Alfaro. Asimismo, el gobernador de Jalisco se pronunció sobre el nuevo rechazo de AMLO a tener una reunión con los miembros de la Alianza Federalista y poner los temas en cuestión sobre la mesa, esto argumentando que no va a permitir que utilicen la institución presidencial y que hay que cuidar la envestidura.

"Yo creo que, por vernos, por darnos una cita, no se puede lastimar la embestidura presidencial... Presidente, reunirse con los gobernadores ¡no le quita nada! No lo hace menos presidente. Me parece que negarse al diálogo republicano eso sí lastima la envestidura presidencial"

Señaló el gobernador de Jalisco por parte del partido Movimiento Ciudadano.

Alfaro anuncia que hará la consulta ciudadana que AMLO pidió hoy en La Mañanera

Reacción en redes sociales

Los pronunciamientos de la Alianza Federalista, de AMLO y en esta ocasión de Enrique Alfaro pronto iniciaron con una cadena de reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, algunos aprobando y otros rechazando las posturas de la Alianza Federalista ha hecho desde hace cinco meses al presidente de México.

"No puede ser posible que en Japón con casi el mismo número de población que México tienen tan solo 1,700 muertos por Covid y en México ya casi llegamos a los 90,090"

Es uno de los comentarios que un usuario puso en la publicación que hoy hizo AMLO en su cuenta de twitter sobre la transmisión en vivo de su rueda de prensa de este 27 de octubre.

Otra mujer le escribió a López Obrador:

"Ánimo mi queridísimo presidente @lopezobrador_me siento tan orgullosa de mi presidente legítimo gran líder, que ardan los fachos de coraje que se revuelquen de coraje por no poder robar más al pueblo de México"

En el comunicado que ayer emitieron los gobernadores mediante la cuenta de Twitter de la la Alianza Federalista también hubo decenas de comentarios entre ellos los siguientes:

"Habrá que recordarles a esos Gobers. la Constitución Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras, RESPETEN LA LEY"

Otro ciudadano posteó "Nooo señores, no se equivoquen no hablen de cada Estado como si fuera su hacienda o su reino. NO HABLEN POR TODOS, y sepan que si siguen con esto, los que van a terminar fuera son ustedes POR TRAICION A LA PATRIA". En contraparte, otro usuario de Twitter escribió:

"Excelente, y mejor sería que cada Estado se gastara su propio dinero. Aqui el que no produce no gasta."

En tanto, en el video de hoy que publicó Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter para responder a AMLO que se hará una consulta ciudadana se pueden leer los siguientes comentarios:

"Vamos a tomarle la palabra, les adelanto mi respuesta: no estamos dispuestos a seguir tolerado los abusos de la federación a Jalisco"

"En Jalisco no queremos las migajas del @GobiernoMX, y esto quedará comprobado en la consulta ciudadana. Basta de las arbitrariedades de la federación. Todo mi respaldo Gobernador @EnriqueAlfaroR"

"Y si pierdes vas para fuera!!! Que se termine tu periodo de gobierno horroroso... Vamos a la consulta al hermoso pueblo Jalisciense pueblo bueno, honrado y trabajador que no merece un narco gobernador como usted...."