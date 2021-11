Alfaro asegura que homicidio de Aristóteles Sandoval está resuelto; solo falta capturar a los asesinos

Puerto Vallarta, Jalisco.- Aunque no hay ninguna persona detenida ni procesada penalmente por el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el actual mandatario, Enrique Alfaro Ramírez, señaló hoy en Puerto Vallarta que el caso está resuelto.

"En el caso de mi antecesor, como lo ha informado la Fiscalía, se ha identificado ya a los responsables, hay ordenes de aprehensión giradas. Es un asunto que está resuelto en término de quiénes son los responsables y se están buscando esperando poder detenerlos y y hacer justicia", explicó en rueda de prensa.

El mandatario señaló que el homicidio que se cometió el 18 de diciembre del año pasado, como otros que se han registrado en el municipio turístico de Vallarta solo afectan la imagen y preferiría ya no hablar de ellos.

"Vallarta ha tenido hechos lamentables, sí, pero no podemos seguir hablando de ello", exclamó pues dijo que el seguirlo haciendo solo frena la reactivación turística y económica de la entidad.

Por el contrario, resaltó que Puerto Vallarta es uno de los municipios más seguros del país e invitó a consultar los datos oficiales que emite el Gobierno Federal

"Vallarta es uno de los municipios más seguros de México y uno de los municipios con menores niveles de percepción de inseguridad del país, lo cual me da mucho orgullo... Los resultados ahí están, no vean mis números, porque a lo menor van a decir que los ponemos a modo, revisen los del secretariado nacional de seguridad", retó el mandatario de Movimiento Ciudadano.

Al respecto, aseguró que durante su gobierno en Jalisco se cometen la mitad de delitos que se reportaban durante el gobierno del gobernador priísta Aristóteles Sandoval, quien hace casi un año pasó a formar parte de la lista de víctima de la violencia.

"La reducción de la inseguridad de Jalisco en tres años es de más del 50 por ciento (%)... estamos avanzando, no cantamos victoria, no significa que esté resuelto el problema, no significa que no haya riesgos, el riesgo está ahí", admitió.

Lee más: El corte de Musgo para Navidad deja un grave daño ambiental

Finalmente, Alfaro Ramírez dijo que su gobierno trabaja para mejorar la seguridad en diversas regiones e incluso aseguró que entrando el próximo año 2022 habrá una importante inversión en la compra de más cámaras de vigilancia y Puerto Vallarta será uno de las zonas Jalisco que se verán beneficiadas, junto con la Zona Metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno.