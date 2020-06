Alfaro cometió un acto de imprudencia.- AMLO

Jalisco. - Tras señalar que críticas de la oposición no le afectan, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cometió una imprudencia al acusarlo de tener injerencia en las protestas realizadas la semana pasada en Guadalajara por la muerte del joven Giovanni López a manos de la Policía.

"Una autoridad es distinto, un gobernador que le echa la culpa al Presidente de que está promoviendo una ilegalidad", aseguró el Mandatario durante conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Pues si no comete un delito, sí un acto de imprudencia", agregó.

López Obrador señaló que a pesar de que críticas e insultos de oposición no le afectan, las declaraciones de Alfaro las considera insultos.

"El que insulta pues se degrada, se acorrienta, no hace falta insultar, pero sí criticar", afirmó.

Por otra parte, el Presidente pidió a periodistas continuar con cuestionamientos, aunque estos sean "fuertes".

El mejor remedio es la transformación. Cero corrupción, cero impunidad. Conferencia matutina. https://t.co/JSergZkYby — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 10, 2020

"Le contesté al Gobernador de Jalisco porque ahí es distinto. Si algún periodista... ustedes pueden cuestionarme, a todos, ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable () había una televisora, en aquellos tiempos decían no se puede tocar a tres personalidades o instituciones: al Presidente, al Ejército y a la Virgen de Guadalupe", indicó López Obrador.

"Bueno, yo pienso que a la Virgen de Guadalupe no, ser respetuoso de las religiones, pero al Presidente sí, ¿por qué no cuestionarlo y fuerte?".

El Gobernador de Jalisco se retractó recientemente de sus declaraciones contra el Presidente, a quien llamó "gente de bien", aunque señaló que hay personas en el Gobierno federal que apuestan por la violencia para mantener el poder y cuidar sus intereses.

Cuestionado también por las declaraciones del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en las que desestimó las desapariciones de mujeres en el estado, el Mandatario rechazó la postura, aunque no dio mayores detalles.

"No está bien eso, pero eso corresponde a cada quién", sentenció.