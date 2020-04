Alfaro manda parar labores y exige ayuda del Gobierno Federal

Guadalajara, Jalisco. - En rueda de prensa, el gobierno del estado de Jalisco, pidió a las empresas que no pertenezcan al sector indispensable; paren labores, acatando el estado de emergencia sanitaria. Además, exigió al Gobierno Federal atender las peticiones de los empresarios.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resaltó que luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Federal, el estado además de acatar la indicación de manera constitucional, en manera de solidaridad apoyará al gobierno de la republica en atender las tareas frente a la crisis sanitaria.

Es por eso que Alfaro, el día de hoy en rueda de presa, resaltó que de el 01 de abril en un trabajo en conjunto entre el gobierno estatal y el sector privado cierran filas, de manera que las actividades no esenciales que se realizan en la entidad deberan parar labores, con el fin de atender la declaratoria.

Después de reunirnos con empresarios y sindicatos de Jalisco, tenemos un importante mensaje que darte sobre los alcances de la emergencia sanitaria. Escúchanos #EnVivo y pasa la voz: https://t.co/BLlrrof17F — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 1, 2020

Actividades esenciales permitidas:

Todas las acitividades relacionadas directa o indirectamente con el sector salud, su atención, servicios, proveedores, distribución, producción, manufactura, equipamiento, industria electronica que brinde soporte al sistema de salud.

Involucradas en la defensa ciudadana y justicia, de manera que las actividades que tengan relación directa o indirecta con este tema, podrán seguir realizándose.

Sectores fundamentales de la economía tales como:

#QuédateEnCasaYa, escucha y comparte �� Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Infórmate en https://t.co/tw2fMeU39K y mantén la #SanaDistancia. #MéxicoUnido pic.twitter.com/5O3a0WTKwS — SALUD México (@SSalud_mx) April 1, 2020

Financieros Recaudación tributaria Distribución y venta de energéticos Gasolineras y gas Distribución de agua potable Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas Mercados de alimentos y supermercados Tiendas de autoservicio y abarrotes Venta de alimentos preparados Servicio de transporte de pasajeros y de carga Produccion agricola (pesquera y pecuaria) Agroindistrua Industria quimica Productos de limpieza, Ferreterias Servicios de mensajeria Guardias en labores de seguridad privada Guarderías y estancias infantiles Asilos y estancias para adultos mayores Refugios y centros de atención a mujeres Telecomunicaciones y medios de comunicación Servicios privados de emergencia Servicios funerarios y de inhumación Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales Logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles Actividades cuya suspensión pueda tener daños irreversibles para su continuación

Actividades relacionada a apoyos sociales

Distribución y atención de servicios indispensables (agua, luz, gas, gasolina, entre muchos más)

En el #INDRE y la #RNLSP se reciben muestras y se realiza el proceso de diagnóstico para identificar al virus y por ende la existencia de la enfermedad. #COVID19 #MéxicoUnido pic.twitter.com/cdbJhX8fPN — SALUD México (@SSalud_mx) April 1, 2020

El gobernador, solicitó a todos los sectores empresariales que no correspoden a estas actividades especificas que acaten la declaratoria de emergencia sanitaria y actuen con responsabilidad ante la sitación de crisis, de manera que paren labores.

A través del cuestionamiento de "¿Y el Gobierno Federal cuando le va a entrar?" Alfaro, exige al Presidente del país, Andres Manuel López Obrador, a atender las peticiones de los empresarios para que hay un apoyo al sector empresarial y ellos puedan garantizar el trabajo a los empleados, además de poder cubrir los salarios.

.@siapagdl continúa laborando durante la contingencia sanitaria por el #COVID19.



Si tienes problemas con el suministro de agua en tu casa o colonia, te compartimos los datos que necesitas para hacer tu reporte completo y recibir atención. pic.twitter.com/oZXaKsDKu2 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) April 1, 2020

"Hasta ahora lo que hemos hecho en Jalisco, ha sido sin un solo pero y sin la ayuda en nada del gobierno federal, para que podamos enfrentar este asunto, para poder apoyar a quien estan en una situación de no tener para llevar el sustento a sus casas, necesitamos el apoyo del gobierno de la republica" mencionó el gobernador.

El trabajo de vigilancia de que las acciones de paro de labores indispenciales sea respetada, en trabajo con el gobierno estatal y los gobierno municipales, los agentes de la policía de las entidades y los elementos de Protección Civil, se encargaran de realizar la inspección.

Es momento de tener paciencia, a la brevedad daremos a conocer los efectos, alcances laborales, jurídicos y económicos del acuerdo emitido el día de ayer https://t.co/h4JaNY5Rs7 — Marco Valerio (@MarcoValerioGDL) March 31, 2020

Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social en Jalisco, resaltó que las sanciones van de acuerdo a las que estipula la ley, que se podran manifestar en manera económica o en clausura, ante las empresas e industrias de actividades no esenciales que continuen trabajando.

Pruebas rápidas en el estado

Alfaro también resaltó que esperan que el Gobierno Federal les diga de cuales pruebas rápidas si va aprobar la Cofrepis, para que el estado pueda hacer la compra y se realicen los test en la población de la entidad.

Luego de que el viernes 21 de marzo el gobernador mencionara en una entrevista con Ciro Goméz que el gobierno de Jalisco ya había solicitado 600 pruebas rápidas y se encontraban en la aduana, esperando que ese día llegaran al estado para comenzar a aplicarlas, sin embargo, las pruebas no llegaron y el gobernador mencionó que estás no contaban con la certificación requerida y por eso no llegaron a la entidad.

"No entiendo la posición del subsecretario que sigue negandose a que se apliquen pruebas rápidas, prúebas masivas, desconocemos la motivación, no estamos poniendo ninguna idea original de Jalisco, esto es lo que esta recomendando la OMS", señalo Alfaro.

De acuerdo a la rueda de prensa el gobierno de Jalisco, solicita a la federación que ellos elijan las pruebas a las que la Cofrepis pueda certificar y aprobar para que entren al país. Agregó Alfaro, que no están poniendo ningunas pruebas en específico, sino que aceptan las que recomende el gobierno de la república.

El llamado a la población para que se quede en casa está basado en el marco legal vigente. No se necesita militarizar la acción de salud porque todos reaccionaremos de manera responsable ante la #EmergenciaSanitaria. #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/E6AS3vTMcv — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 31, 2020

"No quiero yo pensar que lo que esta haciendo el licenciado Hugo López- Gatell es cuidar la estadística, porque sería literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro" señaló el mandatario del estado.

Vigilancia en Jalisco

El mandatario de Jalisco, resaltó que hasta el momento no habrá toque de queda y que espera que la población haga conciencia sobre la crisis sanitaria que vivie el mundo, el país y el estado, para que acate a las recomendaciones y permanezca en casa.

Por parte de la policía municipal en todo el estado se trabajara de manera en conjunta a Protección Civil, y realizaran periforneo en las calles, conforme a la información que brindó Alfaro, todas las unidades contaran con el mimo perifoneo.

Panorama en México 31 de marzo 2020: 1,215 casos confirmados, 3,511 casos sospechosos, 6,282 casos negativos y 29 defunciones. El 84% han sido no graves y solo el 16% ha requerido hospitalización por #COVID19. pic.twitter.com/DfoMFHAJq7 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 1, 2020

El gobernador hizó un llamado de responsabilidad a la sociedad ante la situación de riesgo y crisis que se vive en el estado, es por eso que solicita a la población atender las recomendaciones y acatar las medidas preventivas que ha brindado la Secretaria de Salud.