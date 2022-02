Alfaro quiere a Donovan Carrillo en Jalisco; el patinador necesito donativos para ir a las Olimpiadas

Guadalajara, Jalisco.- El patinador artístico Donovan Carrillo, quien el pasado lunes hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 al pasar a la final de patinaje artístico, está en la mira del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En busca de las oportunidades que hace algunos años no encontró en Jalisco, Donovan Carrillo se mudó a la ciudad de León, Guanajuato, pero ahora el gobernador emecista busca llevarlo de vuelta a casa y brindarle todo el apoyo que necesite para continuar con su exitosa carrera.

Este martes, durante un evento deportivo, Enrique Alfaro señaló que este invierno tuvo la oportunidad de entablar charlas con Donovan Carillo Suazo quien estuvo de visita en la ciudad de Guadalajara, de donde es originario, y le gustaría volverse a reunir con él para ver cómo se podrían remediar las carencias que tiene Jalisco en la rama de patinaje artístico.

"Es algo que tenemos que corregir... espero que a su regreso nos podamos reunir y generar las condiciones para que se venga a entrenar a su estado", señaló Alfaro Ramírez.

En el sitio web donovancarrillo.com el nacido en Zapopan, Jalisco, solicita donativos económicos de terceros para poder continuar con su entrenamiento de la mano de Gregorio Núñez, en la ciudad de León, Guanajuato, así como para poder acudir a las competencias internacionales a las que ha podido llegar gracias a su talento.

Publicación de la CONADE para anunciar que a las 7:30 de la noche de este miércoles 9 de febrero Donovan Carrillo participará en la final de patinaje artístico dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. (Captura)

Y aunque el patinador artístico ha hecho historia por ser el único en representar a México en los Juegos Olímpicos durante los últimos 30 años, además de ser el único en llegar a una final de esta rama deportiva, de no conseguir una medalla Olímpica a su retorno al país podría continuar únicamente con el apoyo de 6 mil pesos que hasta ahora le da la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La fama que con esfuerzo y talento ha obtenido, pese a todas las barreras económicas, ha motivado al gobernador de Jalisco a querer crear mejores condiciones para quienes dijo practican "deportes tan complejos".

"Tenemos que reconocer a nuestros atletas y más a aquellos en deportes tan complejos que no tienen condiciones, que no tienen tanta difusión, que no tienen tantos apoyos y necesitan seguir su camino... Creo que lo que exige el trabajo que está haciendo Donovan es poner la atención en aquellos deportes que con mucho esfuerzo están practicando jóvenes en condiciones muy adversas, creo que es una obligación, casi, casi, moral de apoyarlos, de poder respaldarlos", dijo.

Para crear infraestructuras adecuadas en Jalisco para practicar patinaje artístico, Enrique Alfaro dijo deberá recurrir a los expertos.

"Como son temas en los que no hay mucha experiencia acumulada de cómo hacerle pues lo que voy a hacer es platicar con él y con su entrenador y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para echarle la mano", añadió el gobernador de Jalisco.

Finalmente, Enrique Alfaro aseguro que independientemente de que la noche de hoy Donovan Carrillo logre o no una medalla en la final de patinaje artístico dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el Estado de Jalisco le reconocerá su esfuerzo y desempeño.

"Más allá de si gana o no medalla es un joven al que tenemos que apoyar y tenemos que darle un reconocimiento como se merece por lo que está haciendo. ¡Es histórico lo que está haciendo en los Olímpicos!", exclamó.