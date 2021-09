Alfaro refiere a Gobierno Federal pocos insumos sanitizantes que enviaron para 13 mil escuelas

Guadalajara, Jalisco.- Usando un poco de ironía es como hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, agradeció al Gobierno Federal la escasa cantidad de insumos que envió al sector educativo para protegerse de la pandemia del Covid-19.

El emecista utilizó sus redes sociales para mostrar una imagen con el cargamento de insumos sanitizante y los cubrebocas que la Secretaría de Educación hizo llegaron hoy a Jalisco para atender a más de 13 mil planteles.

"No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19", escribió el mandatario seguido de las cantidades de artículos que le hicieron llegar.

"3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel".

El gobernador de Jalisco de forma sarcástica añadió en un segundo post "Muchas gracias, no se hubieran molestado... Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios".

De acuerdo a lo señalado por Enrique Alfaro el pasado 30 de agosto, en Jalisco existen 13 mil 415 escuelas, en las que estudian un millón 66 mil estudiantes y laboran 79 mil 770 docentes.

Ante la escasa cantidad de artículos sanitizantes e insumos para la protección humana contra la pandemia del Covid-19, el mandatario criticó lo enviado.

"Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes", añadió nuevamente Enrique Alfaro con un enfoque irónico.

Esta entrega se da a escasos días de que las clases presenciales hayan sido retomadas a nivel nacional, por lo que la Secretaría de Educación estaría enviando paquetes similares a los 32 estados de la República Mexicana, sin embargo, aún se desconoce la cantidad que le fue otorgada a cada uno.