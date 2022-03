Alfaro reforzará presencia policiaca ante violencia registrada en límites de Jalisco y Michoacán

Guadalajara, Jalisco.- Desde hoy, de nueva cuenta, será reforzada la seguridad en los municipios ubicados al sur del estado de Jalisco, esto a raíz de los hechos violentos que se presentaron en las últimas horas en comunidades limítrofes con Michoacán

El anuncio fue dado la mañana de hoy por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en compañía de autoridades encargadas de la seguridad en el estado anunciaron la implementación para salvaguardar la paz en los municipios de Jocotepec, Tamazula y La Manzanilla de La Paz.

En un video que el mandatario emecista difundió en sus redes sociales lamenta el asesinato cometido en contra de dos elementos de la Policía de Jocotepec, en donde además un paramédico y un elemento de Protección Civil resultaron heridos, cuando intentaron que los conductores de camionetas redujeran la velocidad al pasar frente a un siniestro automovilístico que atendían.

“Primero el asesinato cobarde de dos policías de Jocotepec qué estaban atendiendo un choque y un vehículo al paso abrió fuego contra ellos y salió camino justamente a Michoacán, después el incendio de dos tractocamiones en la carretera que va a Jiquilpan, Michoacán, en el municipio de Tamazula, comunidad La Garita y luego, un coche también incendiado y con armas en el municipio de La Manzanilla de La Paz”, dijo el mandatario en un video en sus redes sociales.

Todos los hechos, dijo Alfaro Ramírez, han quedado en manos de la Fiscalía Estatal quien se deberá encargar de dar con los culpables, así como la seguridad deberá ser preservada por los Policías de Jalisco que han sido enviados a los límites de Jalisco y Michoacán.

Debido a que en redes sociales desde anoche se generaron comentarios de pánico por parte de algunos pobladores e incluso el Ayuntamiento de Tamazula había anunciado la cancelación de actividades escolares y gubernamentales con la finalidad de salvaguardar a la población, hoy Enrique Alfaro pide a los jaliscienses mantener la calma.

“No ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay riesgo que implique suspender clases... hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y en el miedo a partir de información que no siempre es precisa”, señaló.

Agregó que "desde el día de ayer y hoy muy temprano estamos en comunicación con la mesa nacional de seguridad, en comunicación con las autoridades de los estados vecinos (Michoacán, Zacatecas y Colima), estamos concentrados en ello y mantendremos a la población informada", concluyó.