Alfaro se lava manos ante madres que realizan primera brigada de búsqueda de desaparecidos en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Las declaraciones que el día de ayer dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desataron la furia de las mujeres que integra a los 8 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que actualmente realizan la primera brigada de búsqueda de campo en la entidad.

"Hay que tener mucho cuidado, con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué... luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos", dijo ayer Enrique Alfaro.

Hoy al verse el mandatario estatal encarado por representantes de diversos grupos, quienes llevaron a Casa Jalisco, el mandatario 'se lavó las manos' apuntando al presidente municipal de Tlajomulco, acusan las aludidas.

Ceci Patricia Flores, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, fue quien solicitó el encuentro con el Gobernador de Jalisco. "Le dije quería que me explicara ¿Por qué se había expresado de tan fea manera de nosotras?... Fue muy grande mi molestia, porque me estaba ofendiendo a mi colectivo, a mi familia, que son las madres buscadoras, a mi hija que es la presidenta de los grupos de jóvenes buscadores... por eso me vine a pedirle una entrevista", señala.

La representante de las Madres Buscadoras de Sonora, colectivo que está enseñando a los de otros estados cómo detectar fosas clandestinas, además de medidas de seguridad que se deben tomar, señaló que nunca les había tocado vivir una situación tan denigrante como la registrada esta semana en Jalisco.

"Nosotras venimos a apoyar a las víctimas, venimos a buscar a desaparecidos porque no ha habido el apoyo suficiente de parte de las autoridades... nosotros esperábamos un mejor recibimiento de parte de él... Es la primera vez que vivimos algo así y esperemos sea la primera y la última... porque nos revictimizan, es bastante ya lo que estamos viviendo con la ausencia de nuestros desaparecidos como para vivir la ausencia de las autoridades", sentenció en diversas declaraciones hechas a DEBATE.

La misma molestia era replicada desde la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) por cerca de 50 madres buscadoras de Guanajuato, Sonora, Michoacán, Estado de México, Colima, Puebla y Jalisco, quienes esperaban se les brindara la seguridad necesaria para poder continuar con su tercer día de búsqueda en campo.

Ceci Patricia Flores dice que como repuesta Enrique Alfaro solo dijo que sus declaraciones se dieron basadas en un llamado que le hizo el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, quien le "dijo que un grupo de mujeres de Sonora nomás había ido a meterse a las fincas y que estaban sacando cuerpos y que habían alterado a otras madres... que estaban alterando el orden de Jalisco".

Aunque las madres buscadoras dijeron que Alfaro Ramírez hoy les ofreció darles todo el apoyo necesario para que culminen la presente brigada y para las futuras búsquedas que realicen las madres de Jalisco, piden a las autoridades no 'aventarse la bolita' entre ellos.

"¿Por qué el presidente (municipal de Tlajomulco) en igual de hacerle el llamado a él (Enrique Alfaro) por qué no se presentó con las víctimas? Era su obligación como un servidor público de irse a presentar a arrimar a las fincas... De hecho, sí saben, la verdad sí saben (quienes somos), no sé cuál sea su plan para alterar todo esto que estamos viviendo".

Aunque la brigada de búsqueda debería haber iniciado hoy a las 8:30 horas, no fue hasta cerca de las 2:00 de la tarde que pudieron iniciar su traslado a los campos para realizar su tercera jornada para localizar a personas desaparecidas en Jalisco, estado con el mayor número de ausentes a nivel nacional (más de 15 mil) y que también figura por ser el número uno en extracción de cuerpos de fosas clandestinas de todo México.

"Esta lucha no para, aunque nosotros nos vayamos los colectivos de Jalisco van a seguir buscando a sus desaparecidos y van a tener todo el apoyo del gobierno, lo acaba de corroborar y esperemos que no nos falle", dijo Ceci Patricia Flores.

Enrique Alfaro al escuchar los reclamos y peticiones de madres buscadoras de diversos colectivos de Guanajuato, Sonora, Michoacán, Colima, Estado de México, Puebla y Jalisco que actualmente realizan brigadas de búsqeda de personas desaparecidas en la entidad. Foto: @EnriqueAlfaroR

Alfaro aclara comentarios despectivos sobre Madres Buscadoras de Sonora

Como es habitual, tras el encuentro que el gobernador de Jalisco sostuvo con las madres buscadoras surgieron publicaciones en sus rede sociales, en las que Enrique Alfaro Ramírez.

"Tras aclarar dudas e información que generó malentendidos, les dije de frente y a los ojos que estoy para ayudarles y que estoy a sus órdenes para saber cómo las apoyamos... Con las familias de desaparecidas dialogamos de forma directa y personalizada, hablamos de sus casos particulares y recibieron atención por parte de los servidores públicos... fue una reunión muy positiva que me deja claro que hablando de frente es como nos podemos entender mejor todas y todos", señaló en diversos post.

Finalmente, Ceci Patricia Flores aclaró ante la prensa que el apoyo que alegan dar las autoridades de Jalisco, no debe verse como un favor hacía los familiares de las víctimas de desaparición forzada. "No es un apoyo que no estén dando con seguridad, es su obligación".

Para quienes tengan a algún familiar desaparecido y desen pedir ayuda o unirse a las brigadas de búsqueda que se estarán realizando hasta el próximo 26 de febrero en Jalisco, Yadira Estrada, quien programó estas actividades, les pide ponerse en contacto por medio de las páginas de Facebook de los colectivo Madres Buscadoras de Guadalajara y Madres Buscadoras de Sonora.