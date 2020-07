Alfaro y AMLO, de aliados a enemigos políticos; este jueves, el reencuentro

Guadalajara, Jalisco.- El no ser militantes del Partido Acción Nacional (PAN) ni del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permitió que durante las épocas de campaña del 2006 y 2012 surgiera una aparente empatía entre el hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, las cosas (o intereses) cambiaron para ambos y en los últimos años el militante de Movimiento Ciudadano se ha convertido en una de las figuras públicas que más diferencias ha tenido con el creador Morena, evidenciandose una una lucha de egos más ríspida entre sí en este 2020 tras la llegada del coronavirus.

Este jueves 16 de julio, el ejercicio de sus labores los volverá a reunir en la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo el pronóstico de un encuentro complicado: AMLO ha asegurado que únicamente le interesa hablar temas de seguridad, ya que Jalisco es uno de los estados con más homicidios.

Mientras que Enrique Alfaro ha anunciado que aprovechará el encuentro, previamente solicitado en varias ocasiones, para refrendar sus peticiones para combatir la pandemia del coronavirus y plantear una propuesta para combatir la crisis económica que ha dejado la contingencia sanitaria en el estado de Jalisco y, de manera general, en el país.

Haciendo un recuento entre los señalamientos que han hecho ambos políticos respecto al otro cabe recordar aquella acusación que hizo López Obrador sobre el entonces candidato a la gobernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien señaló de aceptar "moches" y ser "un salinista", minetras que, a la inversa, mostraba su apoyo al también candidato (por Morena) Carlos Lomelí.

"La gente de Jalisco ya se dio cuenta de que Alfaro es un farsante. Alfaro es salinista, es amigo de Carlos Salinas de Gortari, ¡me consta! ¡Alfaro nos traicionó! Cuando yo lo invité a participar en el movimiento dijo que no le interesaba, que él no coincidía conmigo. Alfaro le entra a las negociaciones, le entró a lo de los moches"

Señaló se escucha en un video que Carlos Lomelí compartió en su cuenta de twitter el 30 de mayo del 2018 en sus redes sociales.

Es un honor y compromiso, tener el TOTAL APOYO Y CONFIANZA del próximo presidente de México, @lopezobrador_. Cuando sea gobernador no les fallaré ni a él ni al pueblo de Jalisco. (1/3) pic.twitter.com/8VWEZAbfQO — Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) May 30, 2018

Dos horas después Enrique Alfaro respondió al 'Peje' las acusaciones.

"Me parece lamentable que él no se alcance a dar cuenta, que no entienda, lo que ha sucedido en Jalisco en estos años, que no sea capaz de entender cómo los jaliscienses decidieron acabar con la historia del PRI y del PAN en nuestro estado... Es muy triste que Andrés Manuel piense que puede venir a Jalisco darles ordenes a los jaliscienses y decirles voten por un candidato o por un partido, los jaliscienses saben quien es tu candidato ... Nosotros vamos a saber trabajar con o sin el presidente de México, pero lo vamos a hacer defendiendo los principios de repeto por nuestro estado".

Jalisco le puso el ejemplo a todo el país de cómo deshacerse del PRI con dignidad y con principios. Esta es mi respuesta a Andrés Manuel: pic.twitter.com/SQolq3KxbM — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 30, 2018

Las diferencias continuaron con el anuncio del presupuesto que el gobierno federal, ya líderado por AMLO, destinaría en 2019 a los estados, reclamando con ello Enrique Alfaro que "ninguno de los proyectos prioritarios que planteamos parecen estar incluidos en la propuesta del presupuesto que será presentada en la Cámara de Diputados en los próximos días".

A continuación te dejamos el video completo del reclamo que hiciera el gobernador de Jalisco desde la Rotonda de los Jalisciences Ilustres.

Para septiembre del 2019, el gobernador de Jalisco una vez anunciaba una reducción en el presupuesto que el Gobierno Federal asignó para este 2020, el cual contemplaba una reducción de 3 mil 500 millones de pesos.

"El presupuesto tiene problemas de otro tipo como estructurales, y particularmente, el problema de que, en términos reales, tanto participaciones como aportaciones, están teniendo una reducción; el año pasado ya tuvimos una y ahora otra, nos parece que sería un golpe terrible para el estado", lamentó Alfaro.

Pero las reducciones presupuestales y las inconformidades no se dieron únicamente en Jalisco.

Desde el 2019 los gobernadores de Jalisco (Movimiento Ciudadano), Guanajuato (PAN), Aguascalientes (PAN), Querétaro (PAN) y San Luis Potosí (PRI) conformaron la Alianza Centro-Bajío-Occidente con la finalidad de estrechar lazos que les aydaran a afrontar la situación política y económica a la que se enfrentaban, además de compartir experiencias que les ayudaran a sobresalir en temas de inversión nacional y extranjera.

La pandemia del COVID-19 que en 2019 surgió en China vino a ser la cereza del pastel en este 2020 en cuanto a las diferencias que ya presentaban AMLO y Alfaro Ramírez. El virus llegó a finales de febrero al país (Sinaloa) y de inmediato se empezaron a presentar casos de contagio en el resto de los estados.

Ciudad de México y Jalisco, los dos estados que tienen las ciudades más pobladas del país, empezaron a figurar de inmediato debido al crecimiento de la pandemia. El gobernador de Jalisco, ante un nulo actuar de las autoridades federales decidió tomar cartas en el asunto por cuenta propia y fue el primero en parar las las clases presenciales, parar labores no escenciales y aplicar un aislamiento domiciliario para combatir la propagación de la pandemia, acción que no fue bien vista por el Gobierno Federal.

La estrategia de Alfaro ¡funcionó! Al día de hoy la Ciudad de México, estado gobernado por la morenista Claudia Sheinbaum, tiene 58 mil 855 casos confirmados de coronavirus y 7 mil 817 defunciones, mientras que el estado de Jalisco suma 19,812 personas infectadas y 1,084 víctimas mortales.

Durante la primer semana de junio surgió un nuevo tema que exhibió la enemistad que existe entre Alfaro y AMLO: actos violentos durante una manifestación que se llevó a cabo el pasado 4 de junio a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco.

La convocatoria fue para exigir justica tras el asesinato del albañil Giovanni López a manos de agentes de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, sin embargo, esta culminó con la quema de al menos tres patrullas de la Policía del Estado, derribamiento de puertas del Palacio de Gobierno y pintas en fachasdas del inmueble; como respueta las autoridades realizaron 26 detenciones.

Alfaro prontó señaló que los jaliscienses no suelen manifestarse violentamente y pidió a Andrés Manuel López Obrador que calmara a su gente y a los dirigentes de su partido Morena.

"Hay intereses muy precisos y muy puntuales construídos desde la ciudad de México, desde los zótanos del poder... le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo".

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Por su parte, AMLO durante las ruedas de prensa que ofrece rechazó las acusasiones y calificó de irrespetuosos los señalamientos hechos por el gobernador de Jalisco.

“Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, irrespetuoso de la investidura presidencial”.

Pero Alfaro no es el único que ha hecho señalamientos, recomendaciones y peticiones al presidente de México.

Los constantes reclamos de otros gobernadores respecto a que AMLO creciera el presupuesto a los estados para combatir la pandemia del coronavirus y la crisis económica, en lugar de reducirlo, incitó a que el pasado mes de junio surgiera la Alianza Federalista, la cual está integrada ya por 12 mandatarios, los cinco que conforman la Alianza Centro-Bajío-Occidente, además de los gobernadores de Tamaulipas, Durango, Colima, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

De manera periódica la Alianza Federalista realiza reuniónes en las que toman desiciones sobre los caminos a seguir para fortalecer sus respectivos estados, siendo este miércolas la última realizadas. A continuación te dejamos un video para que veas los temas que hoy se trataron.

�� Conferencia de prensa de la Reunión Interestatal #COVID19 en Durango | 15 de julio. https://t.co/OkYVvuicww — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 15, 2020

Finalmente, este lunes, Alfaro Ramírez, explicó que uno de las propuestas que hará al presidente de México es un acuerdo para la reactivación económica de Jalisco y que promete beneficiar al resto del país.

Lo que queda claro es que esta gira de AMLO por Jalisco dará mucho de que hablar, para bien o para mal.

