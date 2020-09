Alfaro y AMLO, la comidilla en Twitter previo a inauguración de la L3 del Tren Ligero de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- En "las benditas redes sociales", como las llama Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya han empezado a circular comentarios sarcásticos y críticos sobre el encuentro que tendrá el Presidente de México con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en la ciudad de Guadalajara este sábado 12 de septiembre.

La cita es ¡obligatoria! Pues tras seis años de promesas, por fin será inaugurada la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara en punto de las 11:00 de mañana, en las inmediaciones de Tlaquepaque, municipio que se encuentra ubicado dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Es bien sabido que no existe una perfecta relación entre AMLO y Alfaro, esto aún quedó evidenciado el pasado 16 de julio durante el acto inaugural de un cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, justo minutos después de ambos haberse comprometido, en su discurso de La Mañanera, a trabajar juntos y dejar a un lado las diferencias políticas que han tenido por años.

Hoy, el nuevo encuentro también se pronostica ríspido, pues el gobernador de Jalisco ya ha dado a conocer que cuestinará al Presidente de México por la reducción al Presupuesto de Egresos de la Federación en su Ejercicio 2021, acción que afectará a la creación de la nueva Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, la cual sería en beneficio de los vecinos del municipio de Tlajomulco, y es tan importante como la obra que este sábado inaugurará.

"Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco y desde ahora es mejor dejarlo claro: esto no es un Gobernador pidiendo recursos, este no es el dinero de un servidor, este no es el dinero del gobierno, este es el dinero de los jaliscienses, es el dinero que le corresponde a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta sobre sus hombros una parte muy importante de la reactivación económica de este país”

Dijo Alfaro Ramírez en un video que publicó este jueves en sus redes sociales.

¿Qué dice la gente?

Las reacciones ante dicho mensaje y el anuncio de la visita de AMLO de inmediato han generado un sinfín de comentarios en la red social Twitter, de los cuales a continuación te mostraremos algunos de los más sarcásticos y críticos en torno a los dos funcionarios:

"Va a estar interesante mañana la visita del PG a Guadalajara para la inauguración de la L3 del tren ligero, cuando está proponiendo el recorte de presupuesto para Jalisco, que afecta la construcción de la L4 de dicho transporte"

"En Fb hay un grupo familiar, me encontré con una prima que vive en Guadalajara, yo bien contento me puse en comunicación con ella y cuando entramos en política me dijo que AMLO es lo peor que a tenido México y Alfaro es el único que está evitando que Jalisco se convierta en Venezuela"

"Yo sigo insistiendo que NO debería estar el KKS en la inauguración de la Línea 3. Es un ser detestable que está hundiendo al País y eso es “ darle cuerda”. Sorry Tocayo"

"Alfaro no aceptó el INSABI, que No mienta, dijo que ÉL iba a encargarse de la salud en Jalisco. Además, la Federación no puede entregar menos de lo que está establecido por Ley. Mentiroso"

"El presupuesto será austero en todo el país pero cubre lo necesario. No veo en el Edo. un programa de austeridad para hacerlo rendir, hay que bajarle a la publicidad, a los lujos y a lo innecesario. Si hubiera mas presupuesto tampoco alcanzaría porque no hay cultura de austeridad"

"Caray, le encanta hacerse el tonto, en plena crisis mundial ocasionada por la pandemia, los presupuestos son austeros y enfocados a prioridades, este ambicioso ya le anda por agarrar dinero d la federacion para su campaña politica. Te la pelas, la prioridad somos los mexicanos"

"Es injusto el paquete fiscal que presentó el gobierno federal, Jalisco es uno de los estados que más dinero aporta a la federación y aún así los proyectos de este estado se ven mermados para darle paso a los caprichos de la 4T".

"Una vez más me queda claro que el Gobierno Federal no le interesa apoyar a los jaliscienses en temas básicos como lo son la salud y la seguridad"

"Pienso que con el despilfarro que se ve en #Jalisco no es válido compartir este video. Deben bajarse de camionetas nuevas funcionarios, bajarse los sueldos abusivos que ganan , estamos en austeridad republicana. Se puede hacer mucho administrando bien los recursos Jaliscienses."

"Te dan $100 pesos, te robas $50, despilfarras $25 y además pides $100 prestados. Te lo digo por que en Guanajuato hacen lo mismo y en Tamaulipas. Cuando te aprietan el cinturón, patalear no es la solución ! La honestidad si lo es ..."