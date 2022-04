Alfaro y Villanueva se reúnen por violencia contra mujeres estudiantes en la UdeG en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, tras las exigencias de estudiantes que se manifestaron por la inseguridad en sus aulas y las calles.

El día de ayer mujeres estudiantes de la Preparatoria 11 y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) se manifestaron frente a rectoría de su centro universitario para exigir respuestas frente a la ola de violencia que viven a escasos días de haber regresado a las aulas.

Expusieron además, que maestros que las han hostigado sexualmente siguen estando en los planteles, mientras que sus denuncias no son tomadas en cuenta, e incluso son revictimizadas, por lo que no confían en las autoridades para denunciar.

En tan solo una semana, se registraron dos hechos de intento a la privación de la libertad de mujeres estudiantes que se dirigían a sus escuelas, una de ellas en Tlaquepaque y otra en Guadalajara, mientras que una tercera denunció un caso de violación.

Es por esto que la reunión entre Alfaro y Villanueva se llevó a cabo, donde anunciaron que informarán de los nuevos planes para asegurar seguridad en el estado: “tuvimos una reunión en la que establecimos una agenda de trabajo”.

Pese a los diálogos que hasta el momento han recibido las alumnas, denuncian que aún no hay una solución: “no se está haciendo nada, todas las chicas que han sido violentadas o acusadas [...] denunciamos y nos piden pruebas, es que no nos creen, no denunciamos porque no nos sentimos seguras”.