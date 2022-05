Alicia denunció a un MP de Jalisco por filtrar fotos íntimas y la privan de su libertad

Guadalajara, Jalisco.- Amenazas, golpes y privación de la libertad ha sufrido Alicia Rubí Landeros Gómez, luego de denunciar que su expareja, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, difundió fotografías íntimas de ella.

Rubí tuvo una relación de un año con el hombre, quien labora en el área de Abatimiento de Rezagos, en la Fiscalía Regional, identificado como Luis Manuel "L".

Pero el 9 de abril, ella encontró en Facebook unas fotografías íntimas que él le había tomado. Junto con éstas se había puesto su teléfono y datos personales, por lo que otros hombres la empezaron a acosar.

Te recomendamos leer:

Banderazo de la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara

Matan a dos hombres y una mujer en Tlajomulco, Jalisco

Detienen a director de Casa Hogar en Jalisco por abuso infantil

Confrontó a su ex y él lo negó.

Como era el único que tenía acceso a las imágenes, Rubí lo denunció ante la Fiscalía para la que trabajaba el 12 de abril y se inició la carpeta de investigación 31728/2022 por violación a la intimidad sexual.

Luego, la joven hizo pública su denuncia en sus redes sociales y comenzó a recibir amenazas.

"El 28 de abril en la madrugada, me mandó a golpear (me dicen) que ya no subiera fotos, que ya no subiera videos. Porque yo en mis redes sociales subí que ya estaba enfadada de esas fotos, que la Fiscalía no hacía nada, que necesitaba ayuda", recordó Rubí.

"Me amenazó que no subiera denuncias, que no hiciera nada porque a la siguiente me iba a ir peor y me iba a callar para siempre".

La mujer acudió al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) donde se inició otra carpeta de investigación, aunque no se le concedió el número en ese momento ni una orden de protección.

Finalmente, la joven de 23 años aseguró que el 1 de mayo fue víctima de una privación ilegal de la libertad por un hombre desconocido que la abordó en el Centro de Guadalajara cuando ella iba al CJM.

Rubí es estudiante de derecho y era meritoria en la Fiscalía Regional, pero dejó sus actividades después de que las imágenes y sus datos fueron difundidos.

Ayer fue localizada tras estar cuatro días ausente y fue víctima de agresiones. La denuncia por este hecho aún está en trámite.