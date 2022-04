Alumnas acusan acoso de maestros dentro de la Universidad de Guadalajara, dicen no hay soluciones

Aunque el rector ha señalado que uno de los profesores acusados ya no pertenece a la plantilla laboral porque “fue despedido”, el hombre en cuestión puede entrar a las instalaciones universitarias sin mayor contratiempo , sin que se le pida que se le retire, “Pues yo no puedo decirle que deje de deambular por ahí”, dijo el rector frente a todas las alumnas.

José Francisco Muñoz Valle, rector del CUCS , dijo que los casos que se han denunciado ante la «Comisión de Responsabilidades y Sanciones» están siendo atendidos, pero que no puede expulsar de las instalaciones a los maestros de los que no hay “sentencias” donde los reconozcan como “ culpables ”.

Esto se dio en hostilidad en una reunión que se convocó en el auditorio Roberto Mendiola Orta, al interior del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara , donde el rector aceptó no tener la capacidad en seguridad para retirar a los acosadores de los planteles aunque ya no estén en la nómina. Dicha reunión se dió despues de que las alumnas se estuvieran manifestando desde las 10:30 de la manana afuera de rectoría.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.