Alumnas de Prepa 11 de UdeG reclaman que maestro “separado” por abuso ha sido visto en instalaciones

Guadalajara, Jalisco.- Por recibir mensajes donde aseguraban que sí tendrían clases con Jesús R., detenido el pasado sábado por la Fiscalía del Estado (FE) por abusar y amenazar a una alumna, se manifestaron estudiantes de la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

“Tienen diciendo que está detenido desde el 28 de enero y no es cierto, lo acaban de detener el sábado y ya está afuera, el señor ya está dando clases otra vez [...] hay compañeras que ya lo vieron”, aseguraron las estudiantes.

Además, agregaron que su detención fue por la presión de “guardar su reputación” ante sus manifestaciones pasadas y no por interés de la Universidad de mantener a sus alumnas seguras, por lo que temen que se le deje libre o no atiendan las denuncias a otros maestros.

La FE aseguró que la detención de Jesús R. fue por recabar datos suficientes para su aprehensión por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una de sus alumnas, quien además explicó su temor de que fotos íntimas fueran expuestas, ya que la amenazaron con el tema.

El 14 de mayo, día de la detención de Jesús R., la Universidad de Guadalajara subió un boletín donde informan que el docente ya se encontraba bajo “proceso y separado de grupo” desde enero, pero las alumnas aseguran haberlo visto en la Prepa 11 con frecuencia.

Estudiantes que tuvieron clases con él, señalaron que compañeras recibían mensajes suyos en estado de ebriedad: “Se les quería acercar a varias alumnas, a una compañera mía le mandó audios tomado, diciéndole que estaba muy bonita, a una de mi salón”.

“De hecho el primer día de clases llegó diciéndonos que tenía varias acusaciones de acoso y que no eran ciertas, y de hecho llegó y solo llegó diciendo ese comentario”, recordó una de las manifestantes, aclarando que son muchas las denuncias que ha recibido por hostigamiento sexual.

Las alumnas reclamaron que se dio a conocer gracias a sus manifestaciones de más docentes, alumnos y hasta guardias de seguridad que acosaban mujeres: “el guardia que había aquí anteriormente en los canceles (de la entrada) acosaba a las chavas que entraban, incluso a maestras”.

“A mí se me hace absurdo que dicen que no pueden quitar a un maestro acosador o que no pueden expulsar a un alumno acosador, porque hay alumnos que tienen la demanda desde Fiscalía y no los pueden correr, simplemente se les hace más fácil mandarlos a distancia pero no los corren”.

Las movilizaciones de las alumnas de la Prepa 11 y del CUCS han incomodado autoridades, ya que señalan que cancelan o mueven clases para que se les dificulte manifestarse: “Ellos nos quieren callar, cancelaron las presentaciones de TAE (talleres curriculares) para quitarnos nuestra oportunidad de manifestarnos, a los maestros se les hace más fácil callarnos en lugar de escucharnos”.

El pasado 28 de abril el equipo DEBATE informó sobre las movilizaciones de las estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el cual se encuentra a un lado de la Prepa 11, por el mismo motivo del acoso de las alumnas de su prepa vecina, la cual terminó en un tenso ‘diálogo’ entre autoridades y estudiantes.

En esa reunión, las manifestantes reclamaron que pese a las denuncias formales a Fiscalía, el maestro seguía rondando por las instalaciones, a lo que el antes rector del plantel, José Francisco Muñoz Valle, dijo que no podría expulsar hasta que no hubiera “sentencias”.

Las alumnas se manifestaron con carteles, pañuelos y consignas

“Pues yo no puedo decirle que deje de deambular por ahí”, declararon autoridades en la reunión, por lo que cientos de estudiantes se burlaron y exigieron que necesitaban seguridad en sus propias escuelas.

Además, dos intentos de privación ilegal a la libertad de tres estudiantes de la UdeG, así como el rapto y abuso sexual de una estudiante, estaban dentro de las exigencias de las alumnas.

Sin embargo, la reunión terminó en una promesa de diálogo de alumnas, autoridades universitarias, así como elementos policiales para elaborar un plan de seguridad, el cual colectivas del CUCS aseguraron no haberla tenido.