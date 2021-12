Amarga Navidad para familias de desaparecidos en Jalisco; “desde que se los llevaron, nada es igual”

Guadalajara, Jalisco.- Miles de familias esperan con ansia la llegada de la época decembrina para celebrar al lados de sus seres queridos, pero no para todos es así. La Navidad tiene otro sabor de boca para quienes buscan a un desaparecido o para quienes, tras años de búsqueda, reciben la noticia de que su familiar fue localizado sin vida.

Es el caso de la familia de Dulce Angélica Vázquez Guardado, desaparecida desde el 19 de octubre del 2019 en Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Luego de más de dos años de búsqueda incansable, fue localizada sin vida.

La familia recibió la noticia de que la habían encontrado sin vida, estaba segmentada y finalmente les entregaron sus restos en la víspera de esta Navidad. Su cuerpo lo recibieron el miércoles y la sepultaron el 23 de diciembre en un panteón en Zapopan.

"Fundej se une a la pena que embarga a la familia Vázquez Guardado por la localización sin vida de su amada hija Dulce Angélica. A su familia como miembros de nuestro colectivo les reiteramos nuestras más sinceras condolencias, respeto y admiración profunda por no rendirse en su búsqueda y cumplir su palabra de regresarla a casa”, compartió en su página de Facebook la Fundación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.

Ante la mirada de sus dos hijos, Dulce María fue privada de la libertad por hombres que se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía y que la sacaron a la fuerza de su propia casa, de acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y según lo que reportó la familia en ese momento.

Sobre la investigación, a la familia de la madre de 33 años no le han dado avances en la FGE ni se ha reportado alguna captura ligada con la desaparición.

Pero no es la única. Hay en Jalisco decenas de miles de familiares de desaparecidos y desaparecidas esperando algún avance en su investigación, y que recuerdan a sus parientes en estas fechas decembrinas, en espera de verdad y justicia.

"Quisiera decirte que sea una Feliz Navidad, pero solo tú y yo sabemos que desde que se llevaron a nuestros hijos cada día, cada mes y cada año no son iguales. Son días en donde nuestros corazones están a flor de piel por la gran ausencia de ellos", escribieron desde la cuenta de Facebook Encuentra a María Fernanda, en honor a una joven desaparecida el 27 de agosto del 2016.

María Fernanda Azpeitia Amador desapareció a sus 22 años en la Colonia Polanco, en Guadalajara, y en septiembre de 2017 se reportó la captura de una mujer presuntamente ligada con el crimen.

Hasta ayer, en Jalisco había 15 mil 171 personas sin localizar, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado y actualizado a diario por la Comisión Nacional de Búsqueda.

"No conozco a muchas de ustedes, pero siento y me duele su dolor como no se lo pueden imaginar, lloro contigo día a día, te abrazo y ruego a Dios que muy pronto nos quite esta angustia, esta incertidumbre de no saber de nuestros hijos", dice el mensaje en Encuentra a María Fernanda, dirigido a madres de personas desaparecidas.

