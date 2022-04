Amedrenta grupo armado en casilla de votación por Revocación de Mandato en Puerto Vallarta

Guadalajara, Jalisco.- Amedrentaron un grupo de individuos encapuchados y armados a funcionarios de casilla y cruzaron boletas del ejercicio de Revocación de Mandato en Puerto Vallarta, Jalisco, el 10 de abril de 2022.

Fue minutos antes del término de la jornada (6 de la tarde) que se presentó un grupo armado en la casilla de votación instalada en la Escuela Primaria Agustín Flores Contreras en la colonia el Coloso de Puerto Vallarta, Jalisco, dónde los funcionarios de casilla fueron amedrentados por el grupo armado.

“Con uso de las armas, el grupo de encapuchados amenazó al grupo de funcionarios, se hicieron de material electoral, cruzaron boletas, las metieron a las urnas y se retiraron”, así lo declaró el Delegado del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco, Carlos Manuel Rodriguez.

La denuncia ya fue interpuesta por el INE ante las autoridades correspondientes, y se cree que el grupo armado podría estar ligado a un grupo o partido político con interés en el ejercicio de Consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rodríguez también informó que las boletas de dicha casilla no fueron ni serán contabilizadas o tomadas en cuenta debido a que no se tiene la certeza de cuánto fueron alteradas y no se puede asegurar que los resultados sean confiables.

El incidente no fue el único ocurrido en Puerto Vallarta, ya que el mismo delegado estatal, reconoció que se tiene también conocimiento de otros incidentes en que participaron grupos delictivos intentado influir en la votación, aunque dijo que, de momento, no se tienen más detalles al respecto.