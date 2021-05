Amenazan de muerte a Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a alcaldía de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Diversas amenazas de muerte recibió este jueves Pablo Lemus Navarro quien es el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco.

Fue el actual presidente municipal de Zapopan, con licencia, quienes esta mañana denunció públicamente los mensajes intimidatorios que ha recibido él y sus familiares con la finalidad de que se 'baje' de la contienda electoral que concluye el 6 de junio, día de las votaciones.

"Después de meditarlo profundamente quero compartir con ustedes que el día de ayer recibí amenazas de muerte", dice Lemus Navarro al inicio de la grabación.

El emecista señaló que las amenazas no solo las recibió él, sino que también fueron enviadas a otros integrantes de su familia y personas cercanas a él.

Pablo Lemus, quien en ocasiones pasadas ha señalado públicamente ataques y una guerra sucia emprendida el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano, hoy no mencionó sospechosos.

No obstante, aclaró que a pesar de los mensajes intimidatorios que recibió ha decidido seguir adelante con su candidatura a presidente municipal de Guadalajara y que dejará todo en manos de la justica.

"En este mensaje de WhatsApp se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara me matarían... He presentado ya una denuncia ante la Fiscalía".