Amenazas, conflictos y escándalos que giraron entorno a Aristóteles Sandoval durante su Gobierno

Guadalajara, Jalisco. - Tras el asesinato del ex Gobernador de Jalisco, Jorge Aristoteles Sandoval Díaz, han salido a relucir diferentes motivos a los cuales atribuyen el atentado que sufrió el político la madrugada de este viernes en un bar de la cuidad de Puerto Vallarta, en donde perdió la vida a causa de las lesiones generadas por los balazos en su contra.

Entre los temas que sobresalen especulaciones como principal causa de su muerte, se encuentran los presuntos nexos con el crimen organizado desde antes de usurpar puestos políticos, además de asesinatos e intentos de asesinatos de funcionarios de su gabinete, narcobloqueos en el estado, así como el aumento de violencia y desaparición de personas desaparecidas, sin olvidar el escándalo causado por la aparición de trailes que transportaban cadáveres del SEMEFO debido al rebase de capacidad en la dependendencia.

Nexos con el Cártel de Sinaloa

Antes de ser electo a la Presidencia Municipal de Guadalajara, el ex Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, fue ligado al criminal Ignacio Loya integrante del grupo delictivo Cártel de Sinaloa, quien presuntamente mantendría nexos con el aspirante a la alcaldía de la capital del estado pues fuera el chofer del hombre quien confirmara que presuntamente él criminal financiaba la carrera política del diputado.

El hecho se registró en 2005 luego de que trascendiera la muerte del integrante del grupo criminal, en en atentado afuera del estadio Jalisco y siendo presuntamente el político la última persona que hablo por teléfono con la víctima.

Luego de declinar como aspirante a la alcaldía de Guadalajara en 2005, el mandatario volvió a la contienda para el año 2009 en el cual quedó electo como Presidente Municipal de la Perla Tapatía, siendo Aristóteles Sandoval quien rompiera con los 14 años de mandato que mantuvo el Partido de Acción Nacional (PAN) de el 1995, hasta la elección del candidato del Partido Institucional Revolucionario (PRI), durante estas elecciones también le ganó la presidencia al actual Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Asesinato del titular de Turismo y Narcobloqueos

Durante su último periodo, el alcalde pidió una licencia para poder lanzarse como candidato a la Gubernatura por Jalisco, las cuales ganó como Gobernador electo y tomó posesión el día 1 de marzo del 2013, dos semanas después otro de los escándalos que se resalta en su carrera política fue el asesinato del Secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, a quien presuntamente se ligo con nexos ilegales, sin embargo, el mandatario señaló que la contratación fue por recomendación.

Para el año 2015, Jalisco vivió una de las épocas más violentas, en diferentes ocasiones del mismo periodo de tiempo el estado registró narcobloqueos que llevaron a la muerte de civiles, así como lesionados. Ante la implementación del operativo federal 'Operación Jalisco' la cual también fue establecida en otros estados de la república, en la cuna del Tequila se registró un aumento de hechos violentos.

Los narcobloqueos se dieron en las inmediaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en donde se vieron involucrados civiles que se encontraban en las áreas que los criminales tomaron para encender vehículos del transporte público, así como afectaciones a comercios, el hecho se regitró durante un puente del 1 de mayo del 2015.

El objetivo del operativo era la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oceguera Cervantes alias 'El Mencho', quien al momento ya controlaba todo el estado y tenía dominio al menos en 20 estado de la República Mexicana, durante ese día los grupos criminales lograron derribar un helicóptero del Ejército, además se registraron de manera oficial 39 puntos con bloqueos de vehículos incendiados, un total de 7 personas sin vida y decenas de personas lesionadas.

Secuestro de los hijos del Chapo en Puerto Vallarta

Durante el el 15 de agosto del 2016 en el municipio costero de Jalisco, Puerto Vallarta, cuando los hijos del narcotraficante ex líder del Cartel de Sinaloa 'El Chapo' fueron secuestrados en un restaurante de nombre 'La Lechita', en donde un grupo de hombres armados ingresó al sitio y privó de la libertad a los hijos del integrante del grupo criminal.

De acuerdo a las notas publicadas por el Debate, informan que el hecho se registró en un lujoso bar de la zona hotelera de Puerto Vallarta, en Jalisco; presuntamente Iván Archivaldo Guzmán se encontraba festejando su cumpleaños en compañía de su hermano Jesús Alfredo y algunos amigos, cuando un comando de sujetos armados irrumpieron, los arrodillaron y se los llevaron.

Desaparición de estudiantes, intento de asesinato del fiscal, narcobloqueos y trailes con cádaveres

En el mes de marzo del 2018 el estado de Jalisco fue el foco de atención a nivel nacional e internacional debido a la desaparición de tres estudiantes de Cine, luego de varios días de búsqueda y sin información sobre el paradero de los jóvenes las manifestaciones exigiendo justicia no se dieron a esperar en la entidad.

Ante la presión social las investigaciones se aceleraron, se detuvieron a seis personas, una de ellas un rapero local, quien declaró que era contratado para disolver cadáveres en ácido, y esta fue la versión que el Gobierno de Jalisco dio como hecho, fueron lanzados a tinacos con ácido para deshacerse de los cuerpos.

De igual manera durante el 2018 antes de entregar su mandato como Gobernador de Jalisco, durante el mes de mayo de ese año fue el atentado que se vivió en contra del ex Fiscal Luis Carlos Najera, quien durante una tarde mientras él se encontraba dentro de un restaurante en la zona de Chapultepec en Guadalajara, fue agredido a balazos lo que detonó una persecución que terminó en afectaciones a civiles.

El hecho terminó en narcobloqueos por parte de los grupos armados que agredieron al funcionario, en el enfrentamiento hubo incendio de vehículos del transporte público, situación que terminó cobrando la vida de un menor de 8 meses, esto debido a las quemaduras que se le presentaron debido a la quema de autos que realizaron los criminales.

Fue para finalizar el año en el mes de septiembre cuando se dió a conocer la noticia sobre la circulación de un tráiler que trasnportaba un total de 157 cadáveres pertenecientes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el tracto camión presuntamente fue contratado debido ante la nula capacidad de mantener los cuerpos de personas dentro del SEMEFO.

Tras la destitución del director IJCF, el funcionario señaló que existía un segundo contenedor con más de 200 cadáveres, y que sumando los que se encontraban en las instalaciones del propio Instituto rebasaban los 400 cuerpos sin reclamar, además que la custodia de los cadáveres y la contratación del contenedores fue por parte de la Fiscalía General del Estado, decisión tomada hace dos años, bajo el mandato de Eduardo Almaguer también ex candidato a la presidencia de Guadalajara.

Riñas con el PRI

El exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval (2013-2018) anunció su renuncia a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y manifestó que no hay futuro posible en este partido político.

De acuerdo a lo expuesto en un Twitter, Sandoval escribió lo siguiente: "Hoy renuncié a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del CEN del PRI. Tengo un motivo principal: congruencia" y sentencia "No hay futuro posible para el PRI recurriendo al pasado", porque expone que "No serán los de ayer los que construyan el mañana. En unos días compartiré un mensaje al respecto", señaló el ex funcionario.