Analizan cerrar accesos a La Primavera

Guadalajara, México.- El Gobernador Enrique Alfaro no descarta la posibilidad de restringir el acceso a La Primavera, luego de la cadena de incendios registrada en los últimos días.

El Mandatario acotó, sin embargo, que todavía no es un hecho esa medida, pues se está analizando con los expertos la conveniencia de la misma.

Yo creo que estamos ante una situación muy delicada y creo que puede ser una medida que se toma en las próximas horas", manifestó Alfaro.

"Pero no queremos anticiparnos, yo quiero tomar en cuenta la opinión de los expertos, ahorita tenemos la reunión para hacer esa evaluación y con gusto en un rato informaremos lo que se decida al respecto".

Alfaro advirtió que el tamaño del problema que se vive en el País en materia de incendios es producto del cambio climático acelerado, lo que exigirá preparar el temporal de estiaje con mayor anticipación.

Lamentó que Jalisco como otros estados del País estén haciendo frente al problema sin apoyo alguno.

"No tenemos apoyo de nadie, ningún estado tiene apoyo de nadie, les puedo decir que me han hablado cuando menos seis Gobernadores a ver si les ayudamos con helicópteros, por ejemplo, y pues la respuesta es 'no nos alcanza para atender aquí a nuestro estado, imagínate cómo le hacemos para ser solidarios'", señaló.

Me parece que la Federación descuidó este frente y no se está haciendo un trabajo adecuado, necesitamos refuerzos, solos los estados no vamos a poder".

El titular del Poder Ejecutivo reiteró que hay una investigación permanente para conocer el origen de las quemas en La Primavera. No descartó que éstas sean provocadas por personas sin principios.

Advirtió que está en sintonía con los Presidentes Municipales para no autorizar ninguna edificación en la zona afectada, toda vez que quedará protegida durante 29 años.