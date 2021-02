Analizan quien dirija Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV)

Guadalajara, Jalisco. - El perfil de quien dirija el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) debe ser profundamente analizado, incluso la designación debería partir de un proceso abierto, advierte Rubén Alonso González, presidente del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

El 16 de febrero, el Congreso del Estado inició el proceso de revisión para reformar la Ley Orgánica del SJRTV, sobre la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió desde el 20 de julio de 2020.

El objetivo es armonizar la normativa estatal a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en materia laboral y administrativa, pero el objetivo debe ir más allá, advierte Alonso.

Es por ello que la Amedi envió un comunicado al Legislativo para pedir que se haga un análisis profundo, reforzar la ciudadanización del Consejo Consultivo, consolidar la figura del defensor de las audiencias y que la designación del titular del SJRTV se realice con mucho más detenimiento y se puntualicen con mayor claridad los requisitos para cubrir el perfil ideal.

"La iniciativa que envió el Gobernador (Enrique Alfaro) representa un avance, pero consideramos en Amedi que antes de que se apruebe en definitiva, se tiene la oportunidad de dar un avance mucho mayor.

"Es una oportunidad para convocar, consultar a universidades, ciudadanos, a quienes han participado incluso en el sistema, para enriquecerlo y fortalecerlo en esas figuras: en el perfil del director, la participación del consejo consultivo ayudándole al titular del Ejecutivo en el proceso de designación (del director) y fortaleciendo la figura del defensor de las audiencias, que dependa del Consejo Consultivo y no de la Junta de Gobierno", aclaró Alonso.

El representante de la Amedi expresa que el titular del SJRTV, Alejandro Tavares, le ha dado un aire fresco a la emisora, que ha renovado las barras de programación, pero se tiene la percepción de que el medio público quiere competir con la radio y la televisión comercial.

"En un afán de ganar audiencia, creemos que por el tipo de presentación y contenidos de música y de algunos programas, sobre todo en radio, es para competir con la radio comercial, pero la radio y la televisión pública, aunque busquen audiencia, no pueden competir con la comercial porque en ese momento se pervierte el sentido público", expresa Alonso.

Por su parte Tavares expresa que el espíritu de la reformas a la Ley Orgánica de la SJRTV tiene que ver con actualizar distintos conceptos legales y atribuciones previstas en la normativa federal.

"Muchos aspectos de la propuesta de ley tienen que ver con armonizar con el IFT, no tiene que ver con una decisión de nosotros, por ejemplo, algo que me parece muy acertado es que se propone un consejo totalmente ciudadano, la ventaja es que son los ciudadanos de a pie los que serán consejeros de la televisión pública.

Otra de las modificaciones que incluía esta nueva ley es que el Organismo Público Descentralizado del SJRTV ya no dependería de la Secretaría de Cultura de Jalisco, para disminuir la burocracia, añade Tavares.

"Al desincorporarnos de Cultura y ponernos abajo del Gabinete Social, lo que realmente sucederá es que podremos interactuar, como ya se ha venido haciendo, con otras secretarías", abunda Tavares.

El funcionario estatal advierte que la radio y la televisión pública han reforzado sus contenidos y que hay una vocación cultural, que se ha reflejado en galardones como Pantalla de Cristal por programas como Xatsika, dedicado a la fomentar la cultura wixárika.

"Estamos tratando de hacer las cosas de manera correcta, este no es un canal de propaganda política, vamos por buen camino, sí me he topado con un canal que esperaba que estuviera más avanzado, si este canal no se ha caído es por las personas que trabajan aquí adentro", califica Tavares.