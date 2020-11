Andrés Manuel López Obrador responde a Enrique Alfaro que su equipo es "incapaz" de fraguar campañas en su contra

Guadalajara, Jalisco.- El supuesto robo de medicinas oncológicos perpetrado al Gobierno Federal el pasado mes de octubre ha intensificado las diferencias políticas que hay entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario que ostenta la bandera del partido Movimiento Ciudadano (MC) acusó este jueves a los integrantes de la cuarta transformación (4T) y a militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de estar realizando una campaña de desprestigio en su contra, señalamiento que hoy AMLO rechazó y defendió a su equipo de trabajo diciendo que es "incapaz" de actuar de esa manera.

"Dicen que yo me robé los medicamentos que le robaron al Gobierno Federal para atender a personas con cáncer infantil, ¡imagínense nomás!... No pierdan su tiempo, no van a poder desacreditar el trabajo de quienes estamos todos los días luchando ... sigan echándole 'ganitas", son algunas de las declaraciones que la tarde de ayer hizo Enrique Alfaro mediante un video que publicó en sus redes sociales.

Ante los señalamientos que el gobernador de Jalisco realizó, Andrés Manuel López Obrador respondió hoy en su rueda de prensa, denominada La Mañanera, que este tipo de acciones no van con los lineamientos del Gobierno Federal.

"Eso es falso completamente... Ya no hay sótanos del poder, ya no hay autoritarismo... no es así, porque nosotros no hacemos esas cosas, no echamos a andar campañas contra nadie en redes sociales, mucho menos pagamos, eso es indigno, eso no va con nuestros principios, con nuestros ideales"

Dijo AMLO, mientras que al mismo tiempo recordada que una situación similar se vivió hace unos meses cuando el gobernador de Jalisco también acusó a Morena y al Gobierno Federal de haber infiltrado a provocadores en las marchas violentas que se realizaron en la ciudad de Guadalajara el 4 de junio para exigir justicia para Giovanni López, un albañil que murió el 4 de mayo a consecuencia de los golpes que le realizaron agentes de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Asimismo, pidió al gobernador de Jalisco revisar la veracidad de la información que le están haciendo llegar hasta su oficina.

"A veces hay hasta equipos, despachos, asesores, y es muy importante que el que toma decisión tenga información veraz, confiable, porque en una de esas no nomás no sirve la información, sino que hasta la pagan".

Pero a pesar de las diferencias políticas que López Obrador reconoció existen entre ambos mandatarios, dijo que el pueblo de Jalisco puede estar tranquilo pues no se tomará ninguna represalia en contra del gobierno de Enrique Alfaro, como dijo lo han querido sustentar utilizando la reducción del presupuesto federal destinado para el 2021a y aseguró que a los adultos mayores no les va a faltar sus pensiones, ni a los niños y jóvenes en edad educativa.

"A mí me eligieron todos los mexicanos, ya gané en Jalisco, la gente votó por mi en Jalisco, entonces cómo voy a darle la espalda al pueblo de Jalisco. En todos lados, en cualquier estado, tengo la obligación de apoyar y no va haber represalias en ningún caso"

Asimismo, el presidente de México informó que será en días próximos cuando informará cuantos créditos se están entregando a pequeños empresarios de Jalisco y sobre todas las transferencias federales que se han hecho al gobierno estatal, para dejar en claro que no se debe nada a la entidad.

"Nosotros vamos a seguir apoyando, la Federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco, voy a informar la semana próxima sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio del pueblo de Jalisco y qué se va a hacer el año próximo en Jalisco, cuántos recursos (habrá)"

Finalmente, AMLO dejó en claro que no se opone a que se modifique el actual pacto fiscal, del que tanto se ha quejado Enrique Alfaro, junto con los otros 9 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, sin embargo, volvió a aclarar que la respuesta al cambio que ellos piden no está en manos del Presidente de México, sino que se debe de llevar una propuesta ante los legisladores para modificar la ley de coordinación fiscal y que finalmente esta sea aprobada o rechazada.

"Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la ley de coordinación fiscal y eso no lo hacen, porque han optado nadamás por la denuncia para confundir a quienes no tienen todos los elementos, no tienen toda la información... No debemos nada al estado de Jalisco, se les están entregando sus participaciones federales, lo que por derecho les corresponde"

Aseguró AMLO.