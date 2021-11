Anuncia AMLO auditoría para la presa El Zapotillo en Jalisco; presentan plan integral de desarrollo

Guadalajara, Jalisco. - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la zona de la Presa El Zapotillo en Jalisco, donde se comprometió a realizar una auditoría técnica y financiera por los recursos que usaron en la obra que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante la presentación del plan de desarrollo integral para las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, el reclamo social se basó en dicha auditoría para comprobar que los recursos se hayan utilizado conforme a derecho.

“Se hará la auditoría como ustedes lo están planteando, era uno de los 15 puntos; pero imagínense si no hubiéramos dialogado, si no se hubiera llegado al acuerdo se dejan ahí tirados 6 mil, 8 mil o 10 mil, no sabemos cuánto todavía”, refirió el mandatario nacional.

Agregó que este tema lo ha seguido de cerca luego que no se puede derrochar un dinero que es del presupuesto del pueblo y que ya está invertido, por lo que, gracias al acuerdo con los habitantes de las comunidades aledañas, se podrá ejercer.

El plan de desarrollo integral para los tres municipios consiste en 15 puntos, en donde el gobierno federal entregará de manera directa los apoyos para que sean los mismos pobladores quienes decidan y verifiquen el buen uso del presupuesto.

Reconoció la lucha que los habitantes tuvieron durante estos años para evitar que se inundaran sus pueblos y ellos fueran removidos, destacando la defensa de bienes y tierras, pero sobre todo de sus costumbres, del alma, de las personas que ya fallecieron, de las tradiciones y de la religión

Asimismo, destacó que con la puesta en marcha de la Presa El Zapotillo, se podrá abastecer de agua a zonas vulnerables del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, quienes son los que más necesitan este proyecto.