Anuncia Enrique Alfaro Ramírez fin de Botón de Emergencia con aumento de ocupación hospitalaria en Jalisco

Jalisco. - Mediante sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez informó sobre la finalización del Botón Rojo de Emergencia en el estado, esto en medio de un aumento en el caso de hospitalizaciones en la entidad, asimismo, resaltó que aunque ya se recibirán las primeras dosis de la vacuna la sociedad debe actuar bajo responsabilidad social.

En medio del termino del Botón de Emergencia en Jalisco, medida implementada para contener los contagios de Covid-19 durante las celebraciones decembrinas y que fue establecido del 25 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021, la realidad es que en el estado no se han registrado mejores números pues ante el panorama se reporta un aumento del 13 por ciento en ocupación general y un 5.8 % en camas UIC, de acuerdo a la información públicada por el mandatario emecista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Probablemente, con la llegada de la vacuna, inicie la última etapa de esta dura batalla, pero es la más difícil y no podemos bajar la guardia. Esta semana, en los Indicadores Jalisco #COVID19, la ocupación general de camas pasó del 40.7 % al 53 % y las de UCI del 51 % al 56.2", compartió a través de su cuenta oficial el mandatario de Jalisco.

Asimismo, el integrante de la Alianza Federalista señaló que la llegada de la vacuna iniciará la última etapa de enfrentamiento conta la batalla del Covid-19, sin embargo, invitó a la sociedad a ser responsables de manera individual y acatar las medidas preventivas, así como a no bajar la guardia y continuar con los protocolos implementados en la entidad.

De igual manera el Ejecutivo estatal señaló que hoy finaliza la resticción de fiestas, eventos y cierres de negocios no escenciales a las 7 de la noche y durante el fin de semana, pero resaltó a la sociedad la importancia de seguir respetando las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y en caso de que sea posible no salir si no es necesario.

"Hoy termina la restricción de horarios para actividades en las noches y fines de semana, pero no las medidas de sanidad. Los próximos días serán cruciales para determinar los pasos a seguir que se evaluarán el 15 de enero en la mesa de salud y de reactivación económica", compartió Enrique Alfaro a través de su cuenta oficial.

De acuerdo a la gráfica que compartió el mandatario se resalta que la región que mayor ocupación hospitalaria en camas UIC mantiene es la Centro con un 60 por ciento, seguida de la región Altos Norte, y la Sierra Occidental con un total de 34.6%.

Por otro lado, en ocupación hospitalaria en general la Región Norte es la que registra mayor número con un 80 por ciento, le sigue Ciénega con un total del 68.6 %, Altos Sur con 65.1$%, la Sierra de Amula con el 60 por ciento, Lagunas con 58.3 por ciento y Altos Norte con 56.8 por ciento.

Anuncia Enrique Alfaro aumento de ocupación hospitalaria al finalizar Botón de Emergencia

"Por ti, por quienes más quieres y por nuestro personal de salud que no ha descansado un solo día en la primera línea de batalla, arriesgando todo para salvar vidas, hagamos las cosas bien con el cubrebocas bien puesto, lavado constante de manos y distancia con otras personas", compartió el ex presidente municipal de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga.

Según la información presentada el día 8 de enero por el gobernador de Jalisco, se estima que el arribo de las vacunas contra el Covid-19 en el estado podrían ser a partir del día 12 al 18 de enero, y este primer lote sería deribado para el personal médico que se encuentra al frente de la pandemia contra el Coronavirus, asimismo, se esperan otros dos lotes durante este mismo mes.